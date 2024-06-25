Чиновникам уже сообщили, кто станет новым мэром Тюмени

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
По данным инсайдеров, кандидатура Афанасьева уже прошла согласование на всех уровнях. Предстоящие выборы будут формальными, пишет Ура.Ру.
Выборы нового главы администрации Тюмени состоятся в четверг, 27 июня, на очередном заседании городской думы. 46-летнего Максима Афанасьева политологи считали главным кандидатом на освободившуюся после ухода Руслана Кухарука должность.
27 мая Афанасьев был переизбран на должность мэра Тобольска — за него проголосовали 20 депутатов из 21. Пост главы администрации Тобольска он занимал с 2019 года.