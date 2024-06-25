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Posted Сегодня, 07:09

Published Сегодня, 07:09

Modified Сегодня, 07:11

Updated Сегодня, 07:11

Тюменским чиновникам сообщили, что Афанасьев станет мэром города

Чиновникам уже сообщили, кто станет новым мэром Тюмени

25 июня 2024, 07:09
Фото: 1MI

Тюменским чиновникам сообщили, что Афанасьев станет мэром города

Сотрудникам администрации Тюмени озвучили, что глава Тобольска Максим Афанасьев займет кресло мэра областной столицы. Об этом сообщают источники близкие к тюменской мэрии.

По данным инсайдеров, кандидатура Афанасьева уже прошла согласование на всех уровнях. Предстоящие выборы будут формальными, пишет Ура.Ру.

Выборы нового главы администрации Тюмени состоятся в четверг, 27 июня, на очередном заседании городской думы. 46-летнего Максима Афанасьева политологи считали главным кандидатом на освободившуюся после ухода Руслана Кухарука должность.

27 мая Афанасьев был переизбран на должность мэра Тобольска — за него проголосовали 20 депутатов из 21. Пост главы администрации Тобольска он занимал с 2019 года.

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