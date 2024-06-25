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Published Сегодня, 14:29

Modified Сегодня, 14:29

Updated Сегодня, 14:29

Буцаев отчитался о выплатах РЭО купонного дохода по экооблигациям на 766 млн рублей

Буцаев отчитался о выплатах РЭО купонного дохода по экооблигациям на 766 млн рублей

25 июня 2024, 14:29
Фото: Изображение Midjourney
Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» (РЭО) в июне текущего года выплатит держателям облигаций, назначением которых является финансирование проектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), купонный доход свыше чем на 700 миллионов рублей.

Как сообщает 56orb.ru, ссылаясь на комментарий главы ППК «РЭО» Дениса Буцаева, размер полученного держателям облигаций накопленного купонного дохода в июне будет равняться 766 миллионам рублей. В общей сложности с января этого года инвесторы в экопроекты получат 2,6 миллиарда рублей. Буцаев также отмечает, что доходность облигаций РЭО зависит от ключевой ставки ЦБ РФ, что способствует повышению интереса со стороны инвесторов к флоатерам, размещенным Российским экологическим оператором.

Средства, которые РЭО удалось привлечь благодаря размещению выпусков облигаций, передаются на создание предприятий по обращению с ТКО и на модернизацию уже функционирующих мощностей. Финансирование выделяется на реализацию подобных инициатив в формате льготных займов.

По словам замглавы по инвестиционному развитию РЭО Сергея Королева, оператор ведет выплаты накопленного купонного дохода по выпущенным облигациям в соответствии с реализацией федеральной меры поддержки по субсидированию купона. Он также отмечает, что облигации Российского экологического оператора серии 02 котируются на Мосбирже по стоимости 103% к номиналу.

Субсидирование, которым распоряжается оператор на основании постановления правительства № 906, способствует компенсации расходов на выплату купонного дохода в объеме 90% от ключевой ставки Центрального Банка России.

ППК «РЭО» сформирована 14 января 2019 года согласно президентскому указу. Перед компанией была поставлена основная задача — сформировать комплексную систему обращения с ТКО в стране. В национальном проекте «Экология» указывается, что такая деятельность должна способствовать снижению объема отправляемого на свалки мусора, чтобы уменьшить экологическую нагрузку на граждан. К 2030 году предполагается достичь сортировки 100%-ного объема отходов и уменьшение отправляемого на захоронение мусора в два раза. Для достижения таких показателей требуется построение экономики замкнутого цикла.

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