Буцаев отчитался о выплатах РЭО купонного дохода по экооблигациям на 766 млн рублей

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
Как сообщает 56orb.ru, ссылаясь на комментарий главы ППК «РЭО» Дениса Буцаева, размер полученного держателям облигаций накопленного купонного дохода в июне будет равняться 766 миллионам рублей. В общей сложности с января этого года инвесторы в экопроекты получат 2,6 миллиарда рублей. Буцаев также отмечает, что доходность облигаций РЭО зависит от ключевой ставки ЦБ РФ, что способствует повышению интереса со стороны инвесторов к флоатерам, размещенным Российским экологическим оператором.
Средства, которые РЭО удалось привлечь благодаря размещению выпусков облигаций, передаются на создание предприятий по обращению с ТКО и на модернизацию уже функционирующих мощностей. Финансирование выделяется на реализацию подобных инициатив в формате льготных займов.
По словам замглавы по инвестиционному развитию РЭО Сергея Королева, оператор ведет выплаты накопленного купонного дохода по выпущенным облигациям в соответствии с реализацией федеральной меры поддержки по субсидированию купона. Он также отмечает, что облигации Российского экологического оператора серии 02 котируются на Мосбирже по стоимости 103% к номиналу.
Субсидирование, которым распоряжается оператор на основании постановления правительства № 906, способствует компенсации расходов на выплату купонного дохода в объеме 90% от ключевой ставки Центрального Банка России.
ППК «РЭО» сформирована 14 января 2019 года согласно президентскому указу. Перед компанией была поставлена основная задача — сформировать комплексную систему обращения с ТКО в стране. В национальном проекте «Экология» указывается, что такая деятельность должна способствовать снижению объема отправляемого на свалки мусора, чтобы уменьшить экологическую нагрузку на граждан. К 2030 году предполагается достичь сортировки 100%-ного объема отходов и уменьшение отправляемого на захоронение мусора в два раза. Для достижения таких показателей требуется построение экономики замкнутого цикла.