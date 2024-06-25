Буцаев отчитался о выплатах РЭО купонного дохода по экооблигациям на 766 млн рублей

ППК «РЭО» сформирована 14 января 2019 года согласно президентскому указу. Перед компанией была поставлена основная задача — сформировать комплексную систему обращения с ТКО в стране. В национальном проекте «Экология» указывается, что такая деятельность должна способствовать снижению объема отправляемого на свалки мусора, чтобы уменьшить экологическую нагрузку на граждан. К 2030 году предполагается достичь сортировки 100%-ного объема отходов и уменьшение отправляемого на захоронение мусора в два раза. Для достижения таких показателей требуется построение экономики замкнутого цикла.