30-градусная жара вернется в Тюменскую область в конце недели

В Тюменскую область к концу недели вернется жара

По прогнозам метеорологов тюменского филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе, в пятницу, 28 июня, столбики термометров поднимутся до +29, местами до +34. При этом в течение дня вероятны кратковременные дожди и грозы, ветер с порывами до 17 м/с.