30-градусная жара вернется в Тюменскую область в конце недели

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
В среду на юге региона ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, местами грозы. Максимальная дневная температура воздуха составит +19…+24, в ночные часы столбики термометров покажут +11.+16.
В четверг, 27 июня, в Тюменской области потеплеет до +22…+27, ночью температура воздуха составит +10…+15. В течение дня синоптики обещают небольшие дожди и грозы. Скорость ветра составит 5-10 м/с, при грозе до 14 м/с.
В Тюмени среда и четверг пройдут без существенных осадков, максимальная дневная температура воздуха составит в эти дни +20…+23, в ночные часы ожидается +13…+16. В пятницу, по прогнозам синоптиков gismeteo, в областной столице ожидаются дожди и +15…+22.
Праздничный День молодежи, 29 июня, в Тюмени также будет дождливым и прохладным — синоптики прогнозируют выпадение трети месячной нормы осадков и +16…+21.
Сегодня в Тюмени ожидаются грозы во второй половине дня и ливневые дожди. Максимальная температура воздуха составит +20…+21.