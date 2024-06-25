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Published Сегодня, 08:07

Modified Сегодня, 08:09

Updated Сегодня, 08:09

В Тюменскую область к концу недели вернется жара

30-градусная жара вернется в Тюменскую область в конце недели

25 июня 2024, 08:07

В Тюменскую область к концу недели вернется жара

По прогнозам метеорологов тюменского филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе, в пятницу, 28 июня, столбики термометров поднимутся до +29, местами до +34. При этом в течение дня вероятны кратковременные дожди и грозы, ветер с порывами до 17 м/с.

В среду на юге региона ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, местами грозы. Максимальная дневная температура воздуха составит +19…+24, в ночные часы столбики термометров покажут +11.+16.

В четверг, 27 июня, в Тюменской области потеплеет до +22…+27, ночью температура воздуха составит +10…+15. В течение дня синоптики обещают небольшие дожди и грозы. Скорость ветра составит 5-10 м/с, при грозе до 14 м/с.

Фото: omsk-meteo.ru

В Тюмени среда и четверг пройдут без существенных осадков, максимальная дневная температура воздуха составит в эти дни +20…+23, в ночные часы ожидается +13…+16. В пятницу, по прогнозам синоптиков gismeteo, в областной столице ожидаются дожди и +15…+22.

Праздничный День молодежи, 29 июня, в Тюмени также будет дождливым и прохладным — синоптики прогнозируют выпадение трети месячной нормы осадков и +16…+21.

Сегодня в Тюмени ожидаются грозы во второй половине дня и ливневые дожди. Максимальная температура воздуха составит +20…+21.

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