Жителям Абатского пообещали новые водоочистные сооружения только к 2025 году.

На жалобу отреагировали и в правительстве региона, обозначив сроки проведения работ и указав на необходимость ремонта скважин на существующем подземном водозаборе для увеличения производительности в срок до 21 июля текущего года. К этой же дате должны быть приобретены дополнительные автоцистерны для организации подвоза питьевой воды. А во 2 квартале 2025 года должна быть произведена установка блочных водопроводных очистных сооружений высокой заводской готовности производительностью 500 м. куб./сут на существующем водозаборе.