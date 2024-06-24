Жителям Абатского пообещали новые водоочистные сооружения только к 2025 году.

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Жители села Абатское сообщали «Нашему городу» что администрация района не может указать сроки возобновления подачи водоснабжения. Также местные власти сообщали о том, что проводить ремонт еще 4 скважин в районе нецелесообразно. Ранее было отремонтировано 2 скважины, которые существенно не повлияли на ситуацию. Этот ответ возмутил местных жителей, которые уже больше месяца живут без водопроводной воды.
Для жителей организовали лишь подвоз воды к многоквартирным домам, в рамках которого в бутылках выдают по 2,5 литра в сутки на человека. Также воду привозят на розлив в тары, но для этого нужно выстоять солидную очередь. О некоторые организованные колонки не всегда работают.
После публикации редакции глава Абатского района Игорь Васильев отчитался о проведении рабочего совещания с представителями ресурсоснабжающих компаний и дирекции коммунального хозяйства региона.
«Специалисты подтвердили правильность принятых решений и проводимых мероприятий по вопросу водоснабжения нашего райцентра чистой питьевой водой. А именно увеличение дебета воды из водозабора из подземных источников, запуск в работу трёх павильонов подготовки чистой питьевой воды из скважин, а так же предстоящее строительство станции водоподготовки из реки Ишим», — сообщил Васильев.
На жалобу отреагировали и в правительстве региона, обозначив сроки проведения работ и указав на необходимость ремонта скважин на существующем подземном водозаборе для увеличения производительности в срок до 21 июля текущего года. К этой же дате должны быть приобретены дополнительные автоцистерны для организации подвоза питьевой воды. А во 2 квартале 2025 года должна быть произведена установка блочных водопроводных очистных сооружений высокой заводской готовности производительностью 500 м. куб./сут на существующем водозаборе.
Напомним, что обычно в село вода поставлялась из реки Ишим, однако после паводка она стала непригодной для использования, а потому водопроводные краны в домах Абатского пересохли.
Ранее «Наш город» сообщал о том, как жители села Абатское живут в сложившихся условиях и почему мер по подвозу воды недостаточно для того, чтобы обеспечить комфортный уровень жизни.