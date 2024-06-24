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Published Сегодня, 12:30

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Жителям Абатского пообещали новые водоочистные сооружения только к 2025 году.

Жителям Абатского пообещали новые водоочистные сооружения только к 2025 году

24 июня 2024, 12:30
Фото: 1MI
Жителям Абатского пообещали новые водоочистные сооружения только к 2025 году.
Больше месяца жители села Абатское в Тюменской области живут без водопроводной воды. Ранее районные власти не могли сообщить о дате наладки водоснабжения. Однако после публикации «Нашего города» правительство региона обозначило конкретные сроки.

Жители села Абатское сообщали «Нашему городу» что администрация района не может указать сроки возобновления подачи водоснабжения. Также местные власти сообщали о том, что проводить ремонт еще 4 скважин в районе нецелесообразно. Ранее было отремонтировано 2 скважины, которые существенно не повлияли на ситуацию. Этот ответ возмутил местных жителей, которые уже больше месяца живут без водопроводной воды.

Для жителей организовали лишь подвоз воды к многоквартирным домам, в рамках которого в бутылках выдают по 2,5 литра в сутки на человека. Также воду привозят на розлив в тары, но для этого нужно выстоять солидную очередь. О некоторые организованные колонки не всегда работают.

После публикации редакции глава Абатского района Игорь Васильев отчитался о проведении рабочего совещания с представителями ресурсоснабжающих компаний и дирекции коммунального хозяйства региона.

«Специалисты подтвердили правильность принятых решений и проводимых мероприятий по вопросу водоснабжения нашего райцентра чистой питьевой водой. А именно увеличение дебета воды из водозабора из подземных источников, запуск в работу трёх павильонов подготовки чистой питьевой воды из скважин, а так же предстоящее строительство станции водоподготовки из реки Ишим», — сообщил Васильев.
Проверка систем водоснабжения села Абатского.Проверка систем водоснабжения села Абатского.
Проверка систем водоснабжения села Абатского.
Фото: Игорь Васильев

На жалобу отреагировали и в правительстве региона, обозначив сроки проведения работ и указав на необходимость ремонта скважин на существующем подземном водозаборе для увеличения производительности в срок до 21 июля текущего года. К этой же дате должны быть приобретены дополнительные автоцистерны для организации подвоза питьевой воды. А во 2 квартале 2025 года должна быть произведена установка блочных водопроводных очистных сооружений высокой заводской готовности производительностью 500 м. куб./сут на существующем водозаборе.

Напомним, что обычно в село вода поставлялась из реки Ишим, однако после паводка она стала непригодной для использования, а потому водопроводные краны в домах Абатского пересохли.

Это издевательство! Жители села Абатское почти месяц живут без воды
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Ранее «Наш город» сообщал о том, как жители села Абатское живут в сложившихся условиях и почему мер по подвозу воды недостаточно для того, чтобы обеспечить комфортный уровень жизни.

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