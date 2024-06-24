В России растет популярность касс самообслуживания на заправках

При этом внедряемая концепция меняет подход персонала АЗС к обслуживанию покупателей. Клиентский сервис становится более персонализированным: персонал на АЗС остается, но может уделить больше внимания клиентам — от помощи с оформлением покупок у касс самообслуживания до консультирования в торговом зале и приготовления заказов в кафе.



«Наши усилия направлены на то, чтобы цифровая трансформация бизнеса приводила не только к повышению операционной эффективности, но и делала наш сервис еще более клиентоцентричным и, в конечном итоге, максимально удобным для потребителя. Именно эти подходы реализованы в новом формате наших АЗС, который уже оценили тысячи автомобилистов», — отметил Олег Кузьменков, руководитель сети АЗС «Газпромнефть» в России.



Стоит отметить, что новый формат АЗС, предложенный сетью «Газпромнефть» получил признание экспертного сообщества — он стал «Сервисом года» в категории «Розничная торговля» всероссийской премии Digital Leaders Award-2024.