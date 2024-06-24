В России растет популярность касс самообслуживания на заправках

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Ее отработка прошла в Санкт-Петербурге и первые 4 АЗС такого типа уже доказали свою привлекательность для клиентов сети — в часы пик доля транзакций самообслуживания на них выросла с 60% до 80%. Опыт признали успешным и уже начали его внедрять в Москве. Одним из следующих регионов станет Тюменская область.
По сообщению сети всего в России до конца года появятся более 50 АЗС нового формата. Их отличие заключается в увеличенном количестве экспресс-касс расширенной зоне самообслуживания, преимущество — в возможности совершать покупки быстрее и удобнее. Интерфейс касс также дает возможность узнать баланс топливной карты и количество бонусов программы лояльности.
При этом внедряемая концепция меняет подход персонала АЗС к обслуживанию покупателей. Клиентский сервис становится более персонализированным: персонал на АЗС остается, но может уделить больше внимания клиентам — от помощи с оформлением покупок у касс самообслуживания до консультирования в торговом зале и приготовления заказов в кафе.
«Наши усилия направлены на то, чтобы цифровая трансформация бизнеса приводила не только к повышению операционной эффективности, но и делала наш сервис еще более клиентоцентричным и, в конечном итоге, максимально удобным для потребителя. Именно эти подходы реализованы в новом формате наших АЗС, который уже оценили тысячи автомобилистов», — отметил Олег Кузьменков, руководитель сети АЗС «Газпромнефть» в России.
Стоит отметить, что новый формат АЗС, предложенный сетью «Газпромнефть» получил признание экспертного сообщества — он стал «Сервисом года» в категории «Розничная торговля» всероссийской премии Digital Leaders Award-2024.