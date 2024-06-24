В Египте зафиксировали вспышку смертельного вируса

Posted Сегодня, 17:18
Published Сегодня, 17:18
Modified Сегодня, 17:20
Updated Сегодня, 17:20
Как сообщает newia.ru, уже несколько граждан этой страны заразились опасной инфекционной болезнью, от которой люди массово гибли еще много столетий назад. К наиболее часто встречающимся симптомам относятся: тошнота с рвотой, ломота в костях, слабость в мышцах, очень высокая температура. Уточняется, что все инфицированные туристы вернулись после проведенного отдыха на популярном курорте Шарм-эш-Шейх.
После проведенных анализов медики пришли к выводу, что все туристы заразились лихорадкой денге. Лекарства от этой напасти, как и много лет тому назад, нет. Издание отмечает, что в прошлом году от этого заболевания на планете умерло несколько тысяч человек, а количество зараженных перевалило 5 миллионов.
Лихорадка денге — опасное заболевание вирусного типа, которое передается укусами комаров. Как правило инкубационный период денге протекает от трех до четырнадцати дней. Чаще случаи инфицирования встречаются в тропиках и субтропиках. Другие характерные симптомы: сыпь на коже, головные боли, кашель, тонзиллит, понос и рвота с кровью.