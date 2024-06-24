В Египте зафиксировали вспышку смертельного вируса

После проведенных анализов медики пришли к выводу, что все туристы заразились лихорадкой денге. Лекарства от этой напасти, как и много лет тому назад, нет. Издание отмечает, что в прошлом году от этого заболевания на планете умерло несколько тысяч человек, а количество зараженных перевалило 5 миллионов.