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Published Сегодня, 17:18

Modified Сегодня, 17:20

Updated Сегодня, 17:20

В Египте зафиксировали вспышку смертельного вируса

В Египте зафиксировали вспышку смертельного вируса

24 июня 2024, 17:18
Фото: Изображение Midjourney
Туристы рискуют привезти из Египта крайне опасное заболевание. Уже выявлены несколько случаев заражения этой опасной инфекцией в Европе. Власти Италии подтвердили несколько случаев смертей.

Как сообщает newia.ru, уже несколько граждан этой страны заразились опасной инфекционной болезнью, от которой люди массово гибли еще много столетий назад. К наиболее часто встречающимся симптомам относятся: тошнота с рвотой, ломота в костях, слабость в мышцах, очень высокая температура. Уточняется, что все инфицированные туристы вернулись после проведенного отдыха на популярном курорте Шарм-эш-Шейх.

После проведенных анализов медики пришли к выводу, что все туристы заразились лихорадкой денге. Лекарства от этой напасти, как и много лет тому назад, нет. Издание отмечает, что в прошлом году от этого заболевания на планете умерло несколько тысяч человек, а количество зараженных перевалило 5 миллионов.

Лихорадка денге — опасное заболевание вирусного типа, которое передается укусами комаров. Как правило инкубационный период денге протекает от трех до четырнадцати дней. Чаще случаи инфицирования встречаются в тропиках и субтропиках. Другие характерные симптомы: сыпь на коже, головные боли, кашель, тонзиллит, понос и рвота с кровью.

#Здоровье#Вирусы#Вирус#Все материалы авторов
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