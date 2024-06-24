УСТЭК обновит коммуникации в 14 дворах многоквартирных жилых домов Тюмени

Первым стал двор многоквартирного дома по адресу улица Свободы, 86, который входит в городскую программу благоустройства. Работы по реконструкции теплосетей здесь начались 6 июня, а уже к началу июля будут завершены и переведены за границы двора. Сам участок передадут администрации города для дальнейшего облагораживания придомовой территории.