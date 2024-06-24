УСТЭК обновит коммуникации в 14 дворах многоквартирных жилых домов Тюмени

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
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Updated Сегодня, 05:16
Идем по графику, отклонений не ожидается, — с этих слов началось плановое выездное совещание.
Первым стал двор многоквартирного дома по адресу улица Свободы, 86, который входит в городскую программу благоустройства. Работы по реконструкции теплосетей здесь начались 6 июня, а уже к началу июля будут завершены и переведены за границы двора. Сам участок передадут администрации города для дальнейшего облагораживания придомовой территории.
Здесь произведены земляные работы, демонтирован трубопровод, выполнены работы по демонтажу монолитной тепловой камеры, а также частично произведена укладка лотков непроходного канала. Работы в границах благоустройства двора планируем завершить в первых числах июля, — рассказал заместитель директора по ремонту АО «УСТЭК» Дамир Сайфуллин.
Далее участники совещания отправились на Московский тракт, 37, где прямо сейчас УСТЭК производит капитальный ремонт теплосетей во дворе. На этом участке будет реконструировано 187 метров трубопровода. Демонтаж старых коммуникаций уже выполнен, и в данный момент производится укладка нового трубопровода. Завершить планируют в конце июня — начале июля.
Отметим, всего в текущем сезоне в рамках городской программы благоустройства УСТЭК отремонтирует теплосети в 14 дворах тюменских многоквартирных жилых домов.