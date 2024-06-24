Секреты выбора кредита: инструменты сравнения и кредитный калькулятор онлайн

Не стоит забывать о дополнительных условиях. Многие банки предлагают страховку и другие платные услуги, которые могут существенно повлиять на фактическую стоимость займа. Внимательно изучайте договор и уточняйте все нюансы у кредитного специалиста перед подписанием.