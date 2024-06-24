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Published Сегодня, 07:25

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Updated Сегодня, 07:27

«Новые люди» помогли создать в Тюмени стартап по поиску преподавателей и репетиторов

«Новые люди» помогли создать в Тюмени стартап по поиску преподавателей и репетиторов

24 июня 2024, 07:25
Фото: «Новые люди»
Команда студентов из Тюменского индустриального университета разработала онлайн -платформу с помощью которой любой человек сможет по своим запросам найти преподавателя, а каждый репетитор — своего ученика.

На платформе родитель или сам ребёнок может оставить заявку на репетитора по ряду характеристик и получить пробное занятие с необходимым ему преподавателем.

Свой проект тюменские студенты Алексей Сырба, Максим Семенов и Дмитрий Зайнутдинов создали в рамках программы развития молодёжного предпринимательства «Я в деле» партии «Новые люди». Он был презентован в Москве. Проект студентов высоко оценило жюри.

Финал пятого сезона программы «Я в деле» собрал 71 команду со всей России. Это авторы лучших бизнес-проектов, которые выиграли региональные этапы.

Фото: «Новые люди»

«С каждым сезоном проекты становятся всё глубже и технологичнее. Студенты стремятся применить знания, полученные в вузе, на практике. Хотят приносить пользу окружающим, своей стране. Это пример настоящего деятельного патриотизма. Одновременно студенты учатся работать в команде. Многие потом становятся наставниками и помогают новичкам. Такой опыт пригодится в любой работе», — сказал лидер «Новых людей» Алексей Нечаев.

Выставка проектов завершила пятый сезон программы «Я в деле». Она возобновится уже через несколько месяцев, когда стартует шестой сезон. Новые команды молодых предпринимателей под руководством наставников начнут двухмесячное обучение и параллельно создадут уникальные бизнес-идеи. Присоединиться к программе можно по ссылке явделе.рф

Образовательная программа молодежного предпринимательства «Я в деле» инициирована в январе 2022 года и реализуется благотворительным фондом «Капитаны» при поддержке Минобрнауки, Минпросвещения и Росмолодежи. Программу высоко оценил премьер-министр Михаил Мишустин. За 2,5 года она охватила более 235 тысяч студентов и старшеклассников. Они подготовили 11 тысяч проектов, многие из которых превратились в реальные стартапы.

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