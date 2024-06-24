На улице Новоселов в Тюмени нашли труп мужчины

Posted Сегодня, 02:18
Published Сегодня, 02:18
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Updated Сегодня, 02:20
В Тюмени на козырьке дома на Новоселов обнаружили тело мужчины. Он выпал из окна на 13 этаже. Трагедия произошла вечером 23 июня, сообщает группа «ЧС Тюмень Отзовик» ВКонтакте.
В Следственном комитете подтвердили данную информацию. Там сообщили, что по факту гибели мужчины проводится проверка.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени нашли труп 14-летней девочки. В причинах гибели школьницы разбираются следователи.