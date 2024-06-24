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На улице Новоселов в Тюмени нашли труп мужчины

На улице Новоселов в Тюмени нашли труп мужчины

24 июня 2024, 02:18
Фото: 1MI
Мужчина выпал из окна многоэтажки. Его тело обнаружили на козырьке.

В Тюмени на козырьке дома на Новоселов обнаружили тело мужчины. Он выпал из окна на 13 этаже. Трагедия произошла вечером 23 июня, сообщает группа «ЧС Тюмень Отзовик» ВКонтакте.

Фото: ЧС Тюмень Отзовик / ВКонтакте

В Следственном комитете подтвердили данную информацию. Там сообщили, что по факту гибели мужчины проводится проверка.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени нашли труп 14-летней девочки. В причинах гибели школьницы разбираются следователи.

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#Любовь Селезнева#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Следственный комитет#Новости тюмени#Следователи
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