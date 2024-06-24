МСП РФ продемонстрировали устойчивый рост и адаптацию к новым условиям экономики

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Исаевич подчеркнул, что представители МСП успешно адаптировались к новым экономическим условиям, стабилизировали свою работу и достигли устойчивого роста. В настоящее время количество малых и средних предприятий в стране превышает 6,5 миллиона, а число самозанятых составляет почти 10,5 миллиона человек, передает rbc.ru.
По словам Исаевича, сектор МСП играет важную роль в формировании ВВП России и помогает смягчить последствия антироссийских санкций.
МСП активно работают в секторах, где они могут быстро реагировать на экономические изменения и перестраиваться и куда не проникает крупный бизнес. Примечательно, что более 70% закупок по федеральному закону № 223-ФЗ производится у МСП. С 2016 по 2023 год доля продукции обрабатывающей промышленности в госзакупках увеличилась с восьми процентов до 45%, а доля высокотехнологичной продукции — с 12% до 45%.
На прошедшем ПМЭФ-2024 было подписано соглашение с Терским заводом алмазного инструмента, который будет поставлять импортозамещающий буровой инструмент для «Росгео». Ранее этот инструмент закупался в Швеции, Канаде и Китае.
Исаевич отметил, что российские МСП не только адаптировались к экономическим ограничениям, но и использовали их для своего развития. Например, увеличилось количество регистраций бизнеса в таких сферах, как онлайн-торговля, доставка продуктов, IT, производство одежды. Электронная коммерция стала самым быстрорастущим сегментом МСП: число предпринимателей в этой области выросло с 43 тысяч до 405 тысяч.
Важную роль сыграла цифровизация мер поддержки. В 2022 году была создана цифровая платформа МСП.РФ, на которой зарегистрировалось более 850 тысяч предпринимателей. Исаевич отметил, что платформа стандартизировала 10 популярных мер поддержки, обеспечивая равные условия доступа к помощи по всей стране.
По его словам, целью первого этапа национального проекта, направленного на поддержку небольших компаний, было обеспечение занятости. Эта задача выполнена — сейчас в МСП занято 27,6 миллиона человек.
В будущем планируется переход от количественного к качественному росту небольших компаний с более целевыми мерами поддержки, стимулирующими развитие бизнеса.