МСП РФ продемонстрировали устойчивый рост и адаптацию к новым условиям экономики

МСП активно работают в секторах, где они могут быстро реагировать на экономические изменения и перестраиваться и куда не проникает крупный бизнес. Примечательно, что более 70% закупок по федеральному закону № 223-ФЗ производится у МСП. С 2016 по 2023 год доля продукции обрабатывающей промышленности в госзакупках увеличилась с восьми процентов до 45%, а доля высокотехнологичной продукции — с 12% до 45%.