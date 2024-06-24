Главврача тюменской больницы сняли с должности после скандала с массовым увольнением

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
Главврача Нижнетавдинской больницы №15 Дмитрия Костина сняли с должности. Его место занял Владимир Зайцев, сообщил источник Ura.ru. Эту информацию подтвердили и в региональном департаменте здравоохранения.
Костин лишился должности после скандала, произошедшего в мае. Тогда сотрудники больницы пожаловались, что им резко урезали зарплаты, хотя объем работы остался прежним. После этого медики решили массово уволиться.
Скандалом заинтересовались департамент здравоохранения и прокуратура. С сотрудниками больницы была проведена встреча, по результатам которой все спорные моменты были урегулированы. Медики отозвали заявления на увольнение и продолжили работать.
Ранее «Наш город» писал, что экс-замглавы Тюмени Вера Соловьева урезала зарплаты подчиненным. Кроме того, чиновница постелила в своем кабинете дорогие ковры, поэтому сотрудники могут входить туда только в бахилах.