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Published Сегодня, 06:42

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Updated Сегодня, 06:44

Главврача Нижнетавдинской больницы сняли с должности после скандала

Главврача тюменской больницы сняли с должности после скандала с массовым увольнением

24 июня 2024, 06:42
Фото: Изображение Midjourney

Главврача Нижнетавдинской больницы сняли с должности после скандала

Сотрудники Областной больницы №15 в Нижней Тавде планировали уволиться после резкого снижения зарплат. Они пытались найти общий язык с главврачом, но не смогли.

Главврача Нижнетавдинской больницы №15 Дмитрия Костина сняли с должности. Его место занял Владимир Зайцев, сообщил источник Ura.ru. Эту информацию подтвердили и в региональном департаменте здравоохранения.

Костин лишился должности после скандала, произошедшего в мае. Тогда сотрудники больницы пожаловались, что им резко урезали зарплаты, хотя объем работы остался прежним. После этого медики решили массово уволиться.

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Скандалом заинтересовались департамент здравоохранения и прокуратура. С сотрудниками больницы была проведена встреча, по результатам которой все спорные моменты были урегулированы. Медики отозвали заявления на увольнение и продолжили работать.

Ранее «Наш город» писал, что экс-замглавы Тюмени Вера Соловьева урезала зарплаты подчиненным. Кроме того, чиновница постелила в своем кабинете дорогие ковры, поэтому сотрудники могут входить туда только в бахилах.

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