Будет штормить: тюменцев предупредили о граде и грозах

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
«До конца дня 24 июня с сохранением в ночные часы 25 июня ожидаются: сильный ливень, крупный град, ветер порывами до 25 м/с и более, грозы», — предупреждает Телеграм-канал «Оповещение 72».
По данным сервиса «Яндекс Погода», в Тюмени дожди не закончатся до завтрашней ночи. Сегодня вечером ожидаются +22+24 градуса, в ночь на 25 июня и утром +16+20, днем +20+21, вечером +17+19.
В Тобольске помимо ливней прогнозируются и грозы. Сегодня вечером столбики термометров покажут +23+28 градусов, ночью +18+22, утром 25 июня +19+24, днем +23+24, вечером +19+22.
Дожди с грозами накроют и Ялуторовск. Сегодня вечером температура воздуха составит +21+23 градуса, в ночь на 25 июня и утром +16+20, днем +20+21, вечером +16+19.
В Ишиме тоже ожидаются ночные дожди, но без гроз. Вечером прогнозируются +22+26 градусов, ночью +17+20, утром 25 июня +18+23, днем +21+23. вечером +18+20.
Ранее «Наш город» рассказал, почему в Тюменской области ухудшилась экологическая обстановка. Сейчас загрязнения воздуха фиксируются в несколько раз чаще, чем раньше.