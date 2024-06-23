Темпы обмеления Туры замедлились

В Иртыше в районе Тобольска и Увата уровень воды снизился на 3 сантиметра (763 сантиметра и 11,72 метра соответственно). В Ишиме в районе села Абатское уровень опустился на 4 сантиметра — до 930 сантиметров, в Викулово на 9 сантиметров (797 сантиметров выше нуля поста). В Ишиме и Ильинке уровень снизился на 7 и 5 сантиметров соответственно (608 и 601 сантиметр).