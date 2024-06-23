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Posted Сегодня, 04:24

Published Сегодня, 04:24

Modified Сегодня, 04:26

Updated Сегодня, 04:26

Темпы обмеления Туры замедлились

Темпы обмеления Туры замедлились

23 июня 2024, 04:24
Фото: nashgorod.ru
За последние сутки уровень воды в реке снизился на 1 сантиметр — до отметки 126 сантиметров выше нуля поста. Днем ранее вода в Туре убыла на 5 сантиметров.

В Иртыше в районе Тобольска и Увата уровень воды снизился на 3 сантиметра (763 сантиметра и 11,72 метра соответственно). В Ишиме в районе села Абатское уровень опустился на 4 сантиметра — до 930 сантиметров, в Викулово на 9 сантиметров (797 сантиметров выше нуля поста). В Ишиме и Ильинке уровень снизился на 7 и 5 сантиметров соответственно (608 и 601 сантиметр).

Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Тоболе вода убыла за последние сутки от 2 до 3 сантиметров.

Ранее «Наш Город» писал, что на юге Тюменской области объявили 23 июня штормовое предупреждение. Синоптики обещают грозы и ветер до 20 м/с в течения дня.

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