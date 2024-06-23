Темпы обмеления Туры замедлились

Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
В Иртыше в районе Тобольска и Увата уровень воды снизился на 3 сантиметра (763 сантиметра и 11,72 метра соответственно). В Ишиме в районе села Абатское уровень опустился на 4 сантиметра — до 930 сантиметров, в Викулово на 9 сантиметров (797 сантиметров выше нуля поста). В Ишиме и Ильинке уровень снизился на 7 и 5 сантиметров соответственно (608 и 601 сантиметр).
В Тоболе вода убыла за последние сутки от 2 до 3 сантиметров.
Ранее «Наш Город» писал, что на юге Тюменской области объявили 23 июня штормовое предупреждение. Синоптики обещают грозы и ветер до 20 м/с в течения дня.