Тура продолжает мелеть. Уровень уже меньше 1,3 метра

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
Modified Сегодня, 05:46
Updated Сегодня, 05:46
Снижения уровня воды наблюдается во всех реках юга Тюменской области. Уровень Иртыша в Тобольске за последние 24 часа снизился на 2 сантиметра (764 сантиметра выше нуля поста), в селе Уват воды убыла на 2 сантиметра (11,75 метра), в селе Демьянское на 1 сантиметр (980 сантиметров выше нулевой отметки).
Уровень Тобола за сутки снизился от 6 до 8 сантиметров, Ишима — от 7 до 17 сантиметров. На 17 сантиметров вода в Ишиме убыла в районе села Викулово — уровень составил 806 сантиметров выше нулевой отметки.
Ранее «Наш Город» писал, что губернатор Тюменской области поделился фотокадрами ранее затопленных большой водой территорий. Глава региона отметил, что в этом году паводок продлился 2,5 месяца.