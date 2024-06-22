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Posted Сегодня, 05:44

Published Сегодня, 05:44

Modified Сегодня, 05:46

Updated Сегодня, 05:46

Уровень воды в Туре опустился до 127 сантиметров

Тура продолжает мелеть. Уровень уже меньше 1,3 метра

22 июня 2024, 05:44
Фото: nashgorod.ru

Уровень воды в Туре опустился до 127 сантиметров

Уровень воды в Туре опустился до 127 сантиметров — за сутки он понизился на 5 сантиметров. За неделю вода убыла более чем на 30 сантиметров.

Снижения уровня воды наблюдается во всех реках юга Тюменской области. Уровень Иртыша в Тобольске за последние 24 часа снизился на 2 сантиметра (764 сантиметра выше нуля поста), в селе Уват воды убыла на 2 сантиметра (11,75 метра), в селе Демьянское на 1 сантиметр (980 сантиметров выше нулевой отметки).

Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Уровень Тобола за сутки снизился от 6 до 8 сантиметров, Ишима — от 7 до 17 сантиметров. На 17 сантиметров вода в Ишиме убыла в районе села Викулово — уровень составил 806 сантиметров выше нулевой отметки.

Ранее «Наш Город» писал, что губернатор Тюменской области поделился фотокадрами ранее затопленных большой водой территорий. Глава региона отметил, что в этом году паводок продлился 2,5 месяца.

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