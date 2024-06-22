Трасса смерти Тюмень — Ханты-Мансийск вошла список самых опасных автодорог

Однако одновременно с общим снижением числа аварий, в Тюменской области снизилось количество ДТП с участием мотоциклистов до 84 (годом ранее 94 ДТП). Травмы получил 91 человек, 9 человек погибли, тогда как года назад было 3 погибших и 104 пострадавших.