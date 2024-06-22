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Posted 22 июня, 07:49

Published 22 июня, 07:49

Modified 22 июня, 07:51

Updated 22 июня, 07:51

В тюменской ГАИ озвучили главные причины ДТП на трассах

Трасса смерти Тюмень — Ханты-Мансийск вошла список самых опасных автодорог

22 июня 2024, 07:49
Фото: 1MI.

В тюменской ГАИ озвучили главные причины ДТП на трассах

Сюжет
ДТП
Более 1 тысячи дорожно-транспортных происшествий произошло на дорога Тюменской области с начала этого года. Погибли 69 человек, порядка 1,5 тысячи человек получили травмы. Об этом сообщил начальник управления Госавтоинспекции региона Андрей Миллер.

На федеральных трассах произошли 142 аварии, которые унесли жизни 41 человека. По сравнению с 2023 уровень аварийности сократился — тогда за аналогичный период на федеральных автодорогах было зафиксировано 164 ДТП, в которых погибли 45 человек.

По словам Миллера, большая часть аварий из числа дорожно-транспортных происшествий на федеральных трассах произошла на автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск — 67 ДТП, 18 погибших и более 100 пострадавших.

Однако одновременно с общим снижением числа аварий, в Тюменской области снизилось количество ДТП с участием мотоциклистов до 84 (годом ранее 94 ДТП). Травмы получил 91 человек, 9 человек погибли, тогда как года назад было 3 погибших и 104 пострадавших.

По словам Андрея Миллера, основными причинами дорожно-транспортных происшествий стали нарушения правил дистанции, превышение разрешенной скорости, съезды в кювет.

Ранее «Наш Город» писал, что 15 июня на федеральной трассе Тюмень — Омск в жуткой аварии погибла семья с ребенком. По факту произошедшей трагедии возбуждено уголовное дело.

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