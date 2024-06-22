Трасса смерти Тюмень — Ханты-Мансийск вошла список самых опасных автодорог

Posted 22 июня, 07:49
Published 22 июня, 07:49
Modified 22 июня, 07:51
Updated 22 июня, 07:51
На федеральных трассах произошли 142 аварии, которые унесли жизни 41 человека. По сравнению с 2023 уровень аварийности сократился — тогда за аналогичный период на федеральных автодорогах было зафиксировано 164 ДТП, в которых погибли 45 человек.
По словам Миллера, большая часть аварий из числа дорожно-транспортных происшествий на федеральных трассах произошла на автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск — 67 ДТП, 18 погибших и более 100 пострадавших.
Однако одновременно с общим снижением числа аварий, в Тюменской области снизилось количество ДТП с участием мотоциклистов до 84 (годом ранее 94 ДТП). Травмы получил 91 человек, 9 человек погибли, тогда как года назад было 3 погибших и 104 пострадавших.
По словам Андрея Миллера, основными причинами дорожно-транспортных происшествий стали нарушения правил дистанции, превышение разрешенной скорости, съезды в кювет.
Ранее «Наш Город» писал, что 15 июня на федеральной трассе Тюмень — Омск в жуткой аварии погибла семья с ребенком. По факту произошедшей трагедии возбуждено уголовное дело.