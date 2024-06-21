ВТБ выяснил у россиян стоимость свадьбы в 2024 году

Большинство россиян (87%) не против финансовой помощи от родителей, если собственных средств не хватает. Особенно положительно к поддержке родственников относятся на Северном Кавказе (34%). Еще 65% опрошенных не возражают против помощи по мере возможности родителей. За последние годы доля тех, кто положительно относится к помощи родителей, выросла на четыре процента, в то время как доля тех, кто считает, что все расходы должны брать на себя молодожены, снизилась с 18% до 14%.