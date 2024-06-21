ВТБ выяснил у россиян стоимость свадьбы в 2024 году

Posted Сегодня, 15:19
Published Сегодня, 15:19
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
Результаты исследования следующие: 28% опрошенных полагают, что свадьба обойдется в 300–500 тысяч рублей, 23% назвали сумму от 500 тысяч до миллиона рублей, и лишь шесть процентов уверены, что потребуется более миллиона рублей.
По данным опроса, 25% респондентов хотят, чтобы свадьба была пышной и запомнилась на всю жизнь. Больше всего сторонников таких торжеств проживает на юге России, а меньше всего — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, передает inkazan.ru.
Примерно 30% участников исследования не стремятся к пышным свадьбам, а 44% остаются нейтральными по этому вопросу. Девять процентов считают, что можно уложиться в 100 тысяч рублей, 14% — в 100–200 тысяч рублей, и 19% оценивают расходы в диапазоне от 200 до 300 тысяч рублей.
Большинство россиян (87%) не против финансовой помощи от родителей, если собственных средств не хватает. Особенно положительно к поддержке родственников относятся на Северном Кавказе (34%). Еще 65% опрошенных не возражают против помощи по мере возможности родителей. За последние годы доля тех, кто положительно относится к помощи родителей, выросла на четыре процента, в то время как доля тех, кто считает, что все расходы должны брать на себя молодожены, снизилась с 18% до 14%.
Большинство (68%) предпочитают организовывать свадьбу своими силами, даже если это означает отложить торжество или сделать его скромнее. Лишь 15% считают приемлемым взять кредит на свадьбу, хотя четыре года назад таких было 26%. Еще 17% затруднились ответить на этот вопрос.
Исследование проводилось с 10 по 14 июня, охватывая репрезентативную выборку в городах с населением свыше 100 тысяч человек.