nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 11:32

Published Сегодня, 11:32

Modified Сегодня, 11:34

Updated Сегодня, 11:34

Власти Ростова рассказали подробности строительства трассы «Тюмень — Краснодар»

Власти Ростова рассказали подробности строительства трассы «Тюмень — Краснодар»

21 июня 2024, 11:32
Фото: 1MI
Ростовские власти раскрыли подробности строительства магистрали «Тюмень — Краснодар». Она должна появиться к 2030 году.

Так, стало известно, что проект дороги входит в состав маршрута «Юго-Западной хорды». Она пройдет в том числе через платную трассу М-12 «Восток».

«Госкомпания „Автодор“ прорабатывает вопрос о реализации проекта „Юго-Западная хорда“. Проект дороги Тюмень — Краснодар входит в состав маршрута. Протяженность ЮЗХ составит 3000 километров. Пройдет от Тюмени до Самары по участкам существующих автомобильных дорог, включая реализуемый проект скоростной трассы М-12 „Восток“, и далее от Самары до Краснодара. Предусматривает строительство новой скоростной трассы протяженностью 1158 километров», — цитирует 72.ру правительство Ростовской области.

Ранее «Наш город» сообщал, что власти планируют строительство новой магистрали, которая свяжет Тюмень и Краснодар. Дорога пройдет через Ростовскую область. В настоящее время средняя протяженность маршрута от Краснодара до Тюмени по автодорогам составляет около трех тысяч километров.

Читайте также:
В России появится автодорога Тюмень — КраснодарВ районе Комарово в Тюмени построят новые дорогиРазвязку, объездную и транспортный коридор построят в Тюмени
#Егор Тимофеев#Общество#Экономика#Тюмень#Тюменская область#Россия#Новости тюмени#Дороги#Дорожное строительство
Подпишитесь
C низкой зарплатой и без карьерного роста. Ждет ли СИБУР кадровый дефицит?
Сегодня, 01:06
Тест только для образованных! Сможете верно поставить ударения в непростых словах?
Сегодня, 05:54
Будешь моделью! Как тюменок вербуют местные вебкам-студии?
Сегодня, 07:45
Тюменцы пить не умеют! Бармен рассказал, как ведут себя подвыпившие горожане
Сегодня, 06:44
Опасная погода в выходные: штормовое предупреждение объявили в Тюменской области
Сегодня, 05:27
Искусственный интеллект создал новый гимн Тюмени — что из этого вышло?
Сегодня, 11:15