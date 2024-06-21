Власти Ростова рассказали подробности строительства трассы «Тюмень — Краснодар»

Ранее «Наш город» сообщал, что власти планируют строительство новой магистрали, которая свяжет Тюмень и Краснодар. Дорога пройдет через Ростовскую область. В настоящее время средняя протяженность маршрута от Краснодара до Тюмени по автодорогам составляет около трех тысяч километров.