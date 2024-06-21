Власти Ростова рассказали подробности строительства трассы «Тюмень — Краснодар»

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
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Updated Сегодня, 11:34
Так, стало известно, что проект дороги входит в состав маршрута «Юго-Западной хорды». Она пройдет в том числе через платную трассу М-12 «Восток».
«Госкомпания „Автодор“ прорабатывает вопрос о реализации проекта „Юго-Западная хорда“. Проект дороги Тюмень — Краснодар входит в состав маршрута. Протяженность ЮЗХ составит 3000 километров. Пройдет от Тюмени до Самары по участкам существующих автомобильных дорог, включая реализуемый проект скоростной трассы М-12 „Восток“, и далее от Самары до Краснодара. Предусматривает строительство новой скоростной трассы протяженностью 1158 километров», — цитирует 72.ру правительство Ростовской области.
Ранее «Наш город» сообщал, что власти планируют строительство новой магистрали, которая свяжет Тюмень и Краснодар. Дорога пройдет через Ростовскую область. В настоящее время средняя протяженность маршрута от Краснодара до Тюмени по автодорогам составляет около трех тысяч километров.