В Тюмени за постоянные срывы автобусных рейсов наказали нерадивого перевозчика

После проверки прокуроры выяснили, что организация-перевозчик регулярно нарушала расписание автобусов по следующим маршрутам: № 66, № 71, № 77, № 80, № 80д и № 153. В ведомстве посчитали, что предприятие своими действиями нарушало права жителей города и назначила штраф в размере 337 тысяч рублей.