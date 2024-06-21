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Updated Сегодня, 09:46

В Тюмени за регулярные срывы автобусных рейсов оштрафовали местного перевозчика

В Тюмени за постоянные срывы автобусных рейсов наказали нерадивого перевозчика

21 июня 2024, 09:44
Фото: Pixabay

В Тюмени за регулярные срывы автобусных рейсов оштрафовали местного перевозчика

Прокуратура выяснила, что перевозчик регулярно срывал рейсы по следующим маршрутам: № 66, № 71, № 77, № 80, № 80д и № 153, — это и послужило основание для штрафа в 337 тысяч рублей.

Прокуратура Тюмени оштрафовала городского перевозчика, который постоянно срывал автобусные рейсы на нескольких маршрутах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

После проверки прокуроры выяснили, что организация-перевозчик регулярно нарушала расписание автобусов по следующим маршрутам: № 66, № 71, № 77, № 80, № 80д и № 153. В ведомстве посчитали, что предприятие своими действиями нарушало права жителей города и назначила штраф в размере 337 тысяч рублей.

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#Иван Калабин#Тюмень#Прокуратура#Автобусы#Нарушения#Штраф#Рейсы
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