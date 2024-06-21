В Тюмени за постоянные срывы автобусных рейсов наказали нерадивого перевозчика

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
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Updated Сегодня, 09:46
Прокуратура Тюмени оштрафовала городского перевозчика, который постоянно срывал автобусные рейсы на нескольких маршрутах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
После проверки прокуроры выяснили, что организация-перевозчик регулярно нарушала расписание автобусов по следующим маршрутам: № 66, № 71, № 77, № 80, № 80д и № 153. В ведомстве посчитали, что предприятие своими действиями нарушало права жителей города и назначила штраф в размере 337 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени запустили дополнительный автобусный рейс в столицу Казахстана.