Тюменцы жалуются на продавцов фруктов в ЖК «Европейский»

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Так, по словам одного из тюменцев, продавец подобной «точки» недавно закатал в асфальт зеленую зону.
«Мужчина просто закатал в асфальт зеленую зону возле озера. А это, по сути, муниципальная земля. Торговцы овощами и фруктами просто оккупировали весь наш микрорайон „Европейский“. Мы не можем их прогнать», — цитирует ura.ru недовольного жителя.
Тюменцы отмечают, что владельцы нелегальных магазинов паркуют свои грузовики, на которых привозят товар прямо на тротуарах и велосипедных дорожках. Кроме того, как правило, у продавцов фруктов, овощей и ягод нет документации, подтверждающей качество товара.
Ранее «Наш город» писал, что стоимость дыни «Колхозница» в Тюмени выросла за год в три раза. В июне прошлого года ее можно было купить за 70-90 рублей за килограмм, сейчас же она подорожала до 250-290 рублей.