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Published Сегодня, 12:32

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Updated Сегодня, 12:34

Тюменцы жалуются на продавцов фруктов в ЖК «Европейский»

Тюменцы жалуются на продавцов фруктов в ЖК «Европейский»

21 июня 2024, 12:32
Фото: 1MI
Жители Тюмени жалуются на нелегальных продавцов фруктов и ягод в микрорайоне «Европейский». Местные недовольны соседством с ржавыми «Газелями» и сомнительного качества товарами.

Так, по словам одного из тюменцев, продавец подобной «точки» недавно закатал в асфальт зеленую зону.

«Мужчина просто закатал в асфальт зеленую зону возле озера. А это, по сути, муниципальная земля. Торговцы овощами и фруктами просто оккупировали весь наш микрорайон „Европейский“. Мы не можем их прогнать», — цитирует ura.ru недовольного жителя.

Тюменцы отмечают, что владельцы нелегальных магазинов паркуют свои грузовики, на которых привозят товар прямо на тротуарах и велосипедных дорожках. Кроме того, как правило, у продавцов фруктов, овощей и ягод нет документации, подтверждающей качество товара.

Ранее «Наш город» писал, что стоимость дыни «Колхозница» в Тюмени выросла за год в три раза. В июне прошлого года ее можно было купить за 70-90 рублей за килограмм, сейчас же она подорожала до 250-290 рублей.

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#Егор Тимофеев#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Ягоды#Фрукты#Цены
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