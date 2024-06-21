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Published Сегодня, 11:11

Modified Сегодня, 11:13

Updated Сегодня, 11:13

Жители пригорода Тюмени жалуются на отсутствующие школы и детские сады

Тюменское гетто. Жители пригорода пожаловались на жизнь без школ и детских садов

21 июня 2024, 11:11
Фото: Pixabay

Жители пригорода Тюмени жалуются на отсутствующие школы и детские сады

Жители Патрушева жалуются на то, что у них нет детских садов, школ и стабильного общественного транспорта, а администрация Тюменского района не знает, когда это все появится.

Жители микрорайонов пригорода Тюмени жалуются в соцсетях на отсутствие школ, детских садов и нестабильное автобусное сообщение. Соответствующая запись появилась в группе «ЧС Тюмень».

Житель Патрушева в своем посте пишет, что строительные компании застраивают территорию ЖК, но не обеспечивают людей социальными объектами.

«В совокупности в Патрушева несколько ЖК. Ново-Комарово, Семья, Никольский, Меридиан Юг. На такое количество ЖК 0 садов, 0 школ», — делится своим наблюдением автор.

В качестве еще одной проблемы он указал на ситуацию с общественным транспортом:

«История автобуса вообще в стороне. Меняются маршруты, цены выше города, хотя по километрам получается даже меньше, чем по городу».
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В комментариях к оригинальному посту другие жители отметили еще и проблемы с подъездными дорогами и остановками.

«Посмотрите на Новопатрушево — основной въезд к огромному району по двухполосной дорожке с левыми поворотами, а к части домов нужно еще и проехать тупо вдоль одного из домов… У новых ЖК остановки просто в километре пешком по бетонным плитам. В Андерсоне вообще на огромный район нет ни одной остановки», — возмущается один из комментаторов.

Администрация Тюменского района, к которому и относится Патрушева, ответила, что строительство социальной инфраструктуры происходит уже после того, как в жилые комплексы заселяются люди.

«Генпланами территорий предусмотрены земельные участки для строительства соцобъектов, но особенности бюджетного финансирования таковы, что деньги идут за людьми. Только после заселения жилых комплексов и понимания потребности начинаем формировать заявку», — ответили чиновники.

Ответить, когда в Патрушева появятся школы и детские сады в администрации не смогли.

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#Иван Калабин#Строительство#Администрация#Тюменская область#Школы#Общественный транспорт#Остановки#Детские сады#ЖК
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