Тюменское гетто. Жители пригорода пожаловались на жизнь без школ и детских садов

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Жители микрорайонов пригорода Тюмени жалуются в соцсетях на отсутствие школ, детских садов и нестабильное автобусное сообщение. Соответствующая запись появилась в группе «ЧС Тюмень».
Житель Патрушева в своем посте пишет, что строительные компании застраивают территорию ЖК, но не обеспечивают людей социальными объектами.
«В совокупности в Патрушева несколько ЖК. Ново-Комарово, Семья, Никольский, Меридиан Юг. На такое количество ЖК 0 садов, 0 школ», — делится своим наблюдением автор.
В качестве еще одной проблемы он указал на ситуацию с общественным транспортом:
«История автобуса вообще в стороне. Меняются маршруты, цены выше города, хотя по километрам получается даже меньше, чем по городу».
В комментариях к оригинальному посту другие жители отметили еще и проблемы с подъездными дорогами и остановками.
«Посмотрите на Новопатрушево — основной въезд к огромному району по двухполосной дорожке с левыми поворотами, а к части домов нужно еще и проехать тупо вдоль одного из домов… У новых ЖК остановки просто в километре пешком по бетонным плитам. В Андерсоне вообще на огромный район нет ни одной остановки», — возмущается один из комментаторов.
Администрация Тюменского района, к которому и относится Патрушева, ответила, что строительство социальной инфраструктуры происходит уже после того, как в жилые комплексы заселяются люди.
«Генпланами территорий предусмотрены земельные участки для строительства соцобъектов, но особенности бюджетного финансирования таковы, что деньги идут за людьми. Только после заселения жилых комплексов и понимания потребности начинаем формировать заявку», — ответили чиновники.
Ответить, когда в Патрушева появятся школы и детские сады в администрации не смогли.
Ранее «Наш город» писал о том, что в одном из микрорайонов Тюмени построят пять детских садов и две школы.