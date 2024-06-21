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Published Сегодня, 05:38

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Updated Сегодня, 05:40

Телемост Яндекса 360 стал лидером по числу пользователей среди сервисов ВКС в России

21 июня 2024, 05:38
Как сообщило ИАА TelecomDaily, ссылаясь на собственное исследование, самым популярным российским сервисом видеоконференцсвязи стал Телемост от Яндекс 360 для бизнеса. По популярности среди пользователей из России он уступил лишь Zoom и Skype.

Российские сервисы ВКС продолжают увеличивать присутствие на рынке. Так, из 13 популярных сразу 9 созданы отечественными компаниями. В ТОП-3 по популярности вошли Zoom — им пользуются 67% опрошенных, Skype — 44,3% и Телемост — 19%, рассказали специалисты информационно-аналитического агентства.

Примечательно, что всего за 3 года предпочтения пользователей значительно изменились. Например, Zoom увеличил популярность сразу на 32%. В то же время Skype потерял 22%, а Телемост вырос почти в 3 раза — на 188%.

В опросе ИАА TelecomDaily приняли участие более одной тысячи респондентов из числа граждан РФ, занимающих руководящие должности и владеющих бизнесом, а также активно применяющих в своей работе ВКС-сервисы. Исследование коснулось и функций ВКС-сервисов на основе искусственного интеллекта, без которых пользователи уже не могут себе представить видеоконференцсвязь. В лидерах по применению: интеллектуальное шумоподавление — 24,5%, распознавание речи — 18,8%, перевод в режиме реального времени — 18%, размытие фона/виртуальный фон — 15,5%.

#Анастасия Имамахметова#Технологии#Бизнес#Тюмень#Аналитика#Тюменская область#Россия#Исследования#Яндекс
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