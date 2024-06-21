Свыше 8 км водопровода построили в микрорайоне «Новый» в Заводоуковске

При проектировании и строительстве трубопровода учитывались все нормы пожарной безопасности. В частности, был установлен 41 пожарный гидрант. После промывки нового водопровода его подключили к существующим сетям в районе улицы 60 лет Победы. Планируется, что благоустройство будет полностью завершено до 10 июля 2024 года.