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Свыше 8 км водопровода построили в микрорайоне «Новый» в Заводоуковске

Свыше 8 км водопровода построили в микрорайоне «Новый» в Заводоуковске

21 июня 2024, 04:24
Фото: СУЭНКО
Для обеспечения централизованным водоснабжением части микрорайона «Новый» в Заводоуковске специалисты компании СУЭНКО построили 8,4 км водопровода. Кроме того, был произведен монтаж 87 колодцев, что позволит присоединиться к хозяйственно-питьевому водопроводу порядка 300 домовладений.

Централизованный водопровод в микрорайоне «Новый» — масштабный и социально значимый объект для населения.

С вводом в эксплуатацию новой инфраструктуры потребители получат доступ к качественной питьевой воде. Это даст дополнительный импульс к развитию территории, — отметила глава Заводоуковского городского округа Светлана Касенова.

При проектировании и строительстве трубопровода учитывались все нормы пожарной безопасности. В частности, был установлен 41 пожарный гидрант. После промывки нового водопровода его подключили к существующим сетям в районе улицы 60 лет Победы. Планируется, что благоустройство будет полностью завершено до 10 июля 2024 года.

Треть городского микрорайона «Новый» не была охвачена централизованным водоснабжением. Люди ждали воду более 5-ти лет. В 2024 году при поддержке Правительства Тюменской области и администрации городского округа этот проект успешно реализовали. Работы велись ускоренными темпами и всего за 4 месяца было заново проложено более 8 км водопровода, — пояснили в СУЭНКО.

Напомним, мероприятия по обеспечению жителей микрорайона «Новый» в Заводоуковске холодным водоснабжением и источниками наружного противопожарного водоснабжения проведены в рамках договора между Сибирско-Уральской энергетической компанией и администрацией Заводоуковского городского округа. Общая сумма бюджетных инвестиций составила 87 млн рублей.

#Анастасия Имамахметова#Общество#Тюменская область#Благоустройство#СУЭНКО#Администрация района#Заводоуковск#Водопровод#Строительные работы#Инвестиции#Питьевая вода
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