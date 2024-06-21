Свыше 8 км водопровода построили в микрорайоне «Новый» в Заводоуковске

Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
Централизованный водопровод в микрорайоне «Новый» — масштабный и социально значимый объект для населения.
С вводом в эксплуатацию новой инфраструктуры потребители получат доступ к качественной питьевой воде. Это даст дополнительный импульс к развитию территории, — отметила глава Заводоуковского городского округа Светлана Касенова.
При проектировании и строительстве трубопровода учитывались все нормы пожарной безопасности. В частности, был установлен 41 пожарный гидрант. После промывки нового водопровода его подключили к существующим сетям в районе улицы 60 лет Победы. Планируется, что благоустройство будет полностью завершено до 10 июля 2024 года.
Треть городского микрорайона «Новый» не была охвачена централизованным водоснабжением. Люди ждали воду более 5-ти лет. В 2024 году при поддержке Правительства Тюменской области и администрации городского округа этот проект успешно реализовали. Работы велись ускоренными темпами и всего за 4 месяца было заново проложено более 8 км водопровода, — пояснили в СУЭНКО.
Напомним, мероприятия по обеспечению жителей микрорайона «Новый» в Заводоуковске холодным водоснабжением и источниками наружного противопожарного водоснабжения проведены в рамках договора между Сибирско-Уральской энергетической компанией и администрацией Заводоуковского городского округа. Общая сумма бюджетных инвестиций составила 87 млн рублей.