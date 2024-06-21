Студенты ШЕН победили на образовательном форуме в рамках олимпиады «Я — профессионал»

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
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Образовательный форум «Качество жизни: глобальные изменения» объединил в себе 130 студентов из разных вузов России для обсуждения трендов в области психологии, биотехнологии, экологии и геологии. Так, обучающиеся ТюмГУ Богдана Уткевич, Валерия Андреева, Ярослава Стрельцова, Данил Тимергалиев и Александр Затолокин участвовали в треке по экологии, а Камила Гарипова — по биотехнологии. На базе Томского госуниверситета ребята решали кейсы, ходили на экскурсии в компании, посещали мастер-классы и слушали лекции экспертов.
По итогам интеллектуального соревнования, представленное командой Валерии Андреевой, Ярославы Стрельцовой и Богданы Уткевич решение на тему «Методы прогнозирования и моделирования рисков в условиях вечной мерзлоты» заняло первое место в экологическом треке. Участники рассмотрели риски работы газопроводов в условиях вечной мерзлоты и предложили свою модель для прогноза и обработки этих проблем. Кроме того, команда трека биотехнологии с участием Камилы Гариповой получила диплом победителя за решение проблемы нетоксичного отбеливания вторичной целлюлозы с помощью ферментов и органических кислот.
Примечательно и то, что в этом году на счету студентов ШЕН восемь дипломов победителей и призеров олимпиады «Я — профессионал» по направлениям «Устойчивое развитие и рациональное природопользование», «Нефтегазовое дело» и «География». Всего финалистами олимпиады стали 19 бакалавров и магистрантов Школы естественных наук ТюмГУ.
Напомним, в ШЕН осуществляется подготовка по направлениям физика, техническая физика, химия, биология, география, картография и геоинформатика, экология и природопользование, ландшафтная архитектура, биоинженерия и биоинформатика. В общей сложности на направления бакалавриата и специалитета в 2024 году выделено 355 бюджетных мест. На передовые программы магистратуры смогут бесплатно поступить 133 человека.