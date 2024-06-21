Студенты ШЕН победили на образовательном форуме в рамках олимпиады «Я — профессионал»

По итогам интеллектуального соревнования, представленное командой Валерии Андреевой, Ярославы Стрельцовой и Богданы Уткевич решение на тему «Методы прогнозирования и моделирования рисков в условиях вечной мерзлоты» заняло первое место в экологическом треке. Участники рассмотрели риски работы газопроводов в условиях вечной мерзлоты и предложили свою модель для прогноза и обработки этих проблем. Кроме того, команда трека биотехнологии с участием Камилы Гариповой получила диплом победителя за решение проблемы нетоксичного отбеливания вторичной целлюлозы с помощью ферментов и органических кислот.