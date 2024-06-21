nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 15:21

Published Сегодня, 15:21

Modified Сегодня, 15:44

Updated Сегодня, 15:44

Правительство США оштрафовало турецкую авиакомпанию за полет в Тюмень

Правительство США оштрафовало турецкую авиакомпанию за полет в Тюмень

21 июня 2024, 15:21
Фото: 1MI
Бюро промышленности и безопасности США оштрафовало турецкую компанию Air Sapphire за полет из Стамбула в Тюмень. Утверждается, что перевозчик, таким образом, нарушил экспортный контроль за авиационными товарами, включая предметы роскоши, введенный в связи с началом СВО.

Полет авиакомпания совершила в октябре прошлого года на частном бизнес-джете американского производства, не имея на это лицензии.

На борту самолета находились двое граждан России, а оплату производил гражданин Кипра.

Отмечается, что турецкий перевозчик признал свою вину и выплатил 280 тысяч долларов штрафа.

Фото: Air Sapphire
«Пусть это послужит уроком чартерным брокерам и операторам по всему миру: если вы содействуете таким поездкам в нарушение наших правил, вы можете заплатить высокую цену», — прокомментировал санкции помощник министра по экспортному контролю США Мэтью Аксельрод.

Отметим, что на этом же самолете граждан России доставляли из Москвы на Мальдивы. Такой полет осуществлялся 21 января 2024 года.

Ранее «Наш город» сообщал, что Ленинский районный суд Тюмени удовлетворил исковые требования тюменцев к туроператору. Во время отдыха в Турции они столкнулись с грязными тарелками и пищевым отравлением.

Читайте также:
Тюменцы скупают доллары из-за санкций СШАТюменские нефтяники стали чаще брать кредитыВ Тюмени выросла средняя цена новых автомобилей
#Егор Тимофеев#Общество#Экономика#Тюмень#Транспорт#Тюменская область#Деньги#Новости тюмени
Подпишитесь
C низкой зарплатой и без карьерного роста. Ждет ли СИБУР кадровый дефицит?
Сегодня, 01:06
Тест только для образованных! Сможете верно поставить ударения в непростых словах?
Сегодня, 05:54
Будешь моделью! Как тюменок вербуют местные вебкам-студии?
Сегодня, 07:45
Тюменцы пить не умеют! Бармен рассказал, как ведут себя подвыпившие горожане
Сегодня, 06:44
Опасная погода в выходные: штормовое предупреждение объявили в Тюменской области
Сегодня, 05:27
Искусственный интеллект создал новый гимн Тюмени — что из этого вышло?
Сегодня, 11:15