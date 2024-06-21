Правительство США оштрафовало турецкую авиакомпанию за полет в Тюмень

Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
Modified Сегодня, 15:44
Updated Сегодня, 15:44
Полет авиакомпания совершила в октябре прошлого года на частном бизнес-джете американского производства, не имея на это лицензии.
На борту самолета находились двое граждан России, а оплату производил гражданин Кипра.
Отмечается, что турецкий перевозчик признал свою вину и выплатил 280 тысяч долларов штрафа.
«Пусть это послужит уроком чартерным брокерам и операторам по всему миру: если вы содействуете таким поездкам в нарушение наших правил, вы можете заплатить высокую цену», — прокомментировал санкции помощник министра по экспортному контролю США Мэтью Аксельрод.
Отметим, что на этом же самолете граждан России доставляли из Москвы на Мальдивы. Такой полет осуществлялся 21 января 2024 года.
Ранее «Наш город» сообщал, что Ленинский районный суд Тюмени удовлетворил исковые требования тюменцев к туроператору. Во время отдыха в Турции они столкнулись с грязными тарелками и пищевым отравлением.