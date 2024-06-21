Правительство США оштрафовало турецкую авиакомпанию за полет в Тюмень

Бюро промышленности и безопасности США оштрафовало турецкую компанию Air Sapphire за полет из Стамбула в Тюмень. Утверждается, что перевозчик, таким образом, нарушил экспортный контроль за авиационными товарами, включая предметы роскоши, введенный в связи с началом СВО.

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