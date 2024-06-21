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Published Сегодня, 20:33

Modified Сегодня, 20:33

Updated Сегодня, 20:33

Океанологам удалось заснять на видео, как белухи трясут «дынями»

Океанологам удалось заснять на видео, как белухи трясут «дынями»

21 июня 2024, 20:33
Фото: pxhere.com
По словам исследователей, жировое отложение на лбу белухи, или, как его еще называют, «дыня», является акустической линзой. Этот бугор помогает им направлять звуковые волны для определения расположения объектов и ориентации в окружающей среде.

Ученые отмечают, что эту «дыню» белухи могут выпячивать вперед, и тогда она становится очень похожей на бейсболку, либо сильно прижимать ее к черепу, а также трясти лбом, словно это желе. Об этом пишет newkhakasiya.online.

Исследователи полагают, что данную манеру поведения можно сравнить со способностью павлина распускать свой хвост.

В процессе изучения поведения белух океанологи установили, что у них есть несколько основных форм «дыни»: плоские, нажимные, подъемные, толкательные, а также трясущиеся.

Ученые считают, что белухи делают это сознательно, так как 93% фигур, которые они демонстрируют, как правило, адресованы их сородичам. Вместе с тем в вопросе о причинах тряски лбом ученые пока еще не пришли к единому мнению.

В будущем исследователи намерены создать словарь выражений для «дыни», который может быть положен в основу новых исследований для понимания коммуникаций между белухами.

Более того, ученые также планируют установить, как различные изменения формы лба влияют на голоса белух ввиду их постоянного свиста, щебетания, визга, а также щелкающих звуков, за что они получили прозвище «морские канарейки».

#Общество#Видео
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