nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 10:19

Published Сегодня, 10:19

Modified Сегодня, 10:21

Updated Сегодня, 10:21

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск за полгода погибло 18 человек

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск за полгода погибло 18 человек

21 июня 2024, 10:19
Фото: 1MI
За полгода на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погибло 18 человек. Об этом рассказал руководитель тюменской Госавтоинспекции Андрей Миллер.
Сюжет
ДТП

Всего с начала года на трассах произошло 142 аварии.

«На федеральных автодорогах произошло 142 аварии. В прошлом году за этот же период — 164. Более половины из этих ДТП произошло на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск: 67 аварий, 18 человек погибли», — сказал Миллер во время пресс-конференции.

В ГИБДД отметили, что самой частой причиной дорожно-транспортных происшествий является нарушение скоростного режима. Кроме того, водителя пренебрегают отдыхом.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области за год количество смертельных аварий с участием мотоциклистов выросло в три раза. Для сравнения, за 2023 год в ДТП погибли три мотоциклиста, а с начала 2024 года — девять.

Читайте также:
Мотоциклисты стали гибнуть на дорогах Тюменской области в три раза чащеНа тюменской «трассе смерти» грузовик насмерть сбил справляющего нужду пьяногоЕхали в отпуск на юг. Семья с детьми попала в жуткую аварию на «трассе смерти»
#Егор Тимофеев#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#ДТП#ГИБДД#Новости тюмени#Дороги
Подпишитесь
C низкой зарплатой и без карьерного роста. Ждет ли СИБУР кадровый дефицит?
Сегодня, 01:06
Тест только для образованных! Сможете верно поставить ударения в непростых словах?
Сегодня, 05:54
Будешь моделью! Как тюменок вербуют местные вебкам-студии?
Сегодня, 07:45
Тюменцы пить не умеют! Бармен рассказал, как ведут себя подвыпившие горожане
Сегодня, 06:44
Опасная погода в выходные: штормовое предупреждение объявили в Тюменской области
Сегодня, 05:27
Искусственный интеллект создал новый гимн Тюмени — что из этого вышло?
Сегодня, 11:15