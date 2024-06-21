На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск за полгода погибло 18 человек

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Всего с начала года на трассах произошло 142 аварии.
«На федеральных автодорогах произошло 142 аварии. В прошлом году за этот же период — 164. Более половины из этих ДТП произошло на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск: 67 аварий, 18 человек погибли», — сказал Миллер во время пресс-конференции.
В ГИБДД отметили, что самой частой причиной дорожно-транспортных происшествий является нарушение скоростного режима. Кроме того, водителя пренебрегают отдыхом.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области за год количество смертельных аварий с участием мотоциклистов выросло в три раза. Для сравнения, за 2023 год в ДТП погибли три мотоциклиста, а с начала 2024 года — девять.