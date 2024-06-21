На оживленном перекрестке в центре Тюмени запретили левый поворот

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Речь идет об участке при движении от ж/д вокзала к городской. Как сообщает 72.ру, поворот должен был быть запрещен еще 20 июня, однако, в этот день дорожники только устанавливали знак.
«Несмотря на запрет поворота налево на Герцена — Первомайской, некоторые люди по старой привычке это делают», — пишет издание.
В ГИБДД Тюменской области объяснили новые ограничения большим потоком автомобилей.
«Перекресток Герцена-Первомайская является одним из самых аварийным и находится постоянным контролем специалистов Госавтоинспекции и администрации города Тюмени. Ранее здесь меняли режим работы светофора, ставили стрелки, но очень трудно обеспечить дорожную безопасность и хорошую пропускную способность на развязке, интенсивность движения по которой составляет до двух тысяч автомобилей в час», — сообщили в Госавтоинспекции.
Ранее стало известно, что проект дороги «Тюмень — Краснодар» входит в состав маршрута «Юго-Западной хорды». Она пройдет в том числе через платную трассу М-12 «Восток».