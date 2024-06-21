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Published Сегодня, 12:59

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Updated Сегодня, 13:01

На оживленном перекрестке в центре Тюмени запретили левый поворот

На оживленном перекрестке в центре Тюмени запретили левый поворот

21 июня 2024, 12:59
Фото: 1MI
На перекрестке Герцена и Первомайской запретили левый поворот. Об этом сообщили водители Тюмени.

Речь идет об участке при движении от ж/д вокзала к городской. Как сообщает 72.ру, поворот должен был быть запрещен еще 20 июня, однако, в этот день дорожники только устанавливали знак.

«Несмотря на запрет поворота налево на Герцена — Первомайской, некоторые люди по старой привычке это делают», — пишет издание.

В ГИБДД Тюменской области объяснили новые ограничения большим потоком автомобилей.

«Перекресток Герцена-Первомайская является одним из самых аварийным и находится постоянным контролем специалистов Госавтоинспекции и администрации города Тюмени. Ранее здесь меняли режим работы светофора, ставили стрелки, но очень трудно обеспечить дорожную безопасность и хорошую пропускную способность на развязке, интенсивность движения по которой составляет до двух тысяч автомобилей в час», — сообщили в Госавтоинспекции.

Ранее стало известно, что проект дороги «Тюмень — Краснодар» входит в состав маршрута «Юго-Западной хорды». Она пройдет в том числе через платную трассу М-12 «Восток».

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