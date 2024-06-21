На Кубе появилось первое представительство российского банка

Отношения России и Кубы в области торговли и инвестиций обладают большим потенциалом для развития. В этих направлениях страны взаимодействуют уже продолжительное время. Сейчас набирает обороты сотрудничество государств и в других отраслях, в том числе в туристической. Как отметил министр внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Рикардо Кабрисас на заседании межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, правительство республики заинтересовано в присутствии представительств российских банков на территории государства.