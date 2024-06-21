На Кубе появилось первое представительство российского банка

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Теперь здесь открылось представительство российского банка НОВИКОМ.
Председатель правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева заявила, что это событие является важным шагом в укреплении отношений между Россией и Кубой, пишут newsnn.ru.
Банк НОВИКОМ, являющийся дочерним предприятием государственной корпорации «Ростех», недавно открыл в Гаване свое представительство. Специализация банка заключается в финансировании высокотехнологичных предприятий в таких отраслях, как авиастроение, машиностроение, транспорт, нефтегазовая промышленность, радиоэлектроника и автомобильная промышленность. Главной задачей представительства НОВИКОМа на Кубе является финансовая поддержка отечественных промышленных предприятий в республике.
Обратим внимание, что НОВИКОМ в течение 8 лет помогал взаимодействию российских и кубинских компаний в сферах туризма, транспорта, аэронавигации, а также в топливно-энергетическом комплексе. В настоящее время банк входит в межправительственную российско-кубинскую комиссию.
Отношения России и Кубы в области торговли и инвестиций обладают большим потенциалом для развития. В этих направлениях страны взаимодействуют уже продолжительное время. Сейчас набирает обороты сотрудничество государств и в других отраслях, в том числе в туристической. Как отметил министр внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Рикардо Кабрисас на заседании межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, правительство республики заинтересовано в присутствии представительств российских банков на территории государства.