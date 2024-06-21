nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:41

Published Сегодня, 12:41

Modified Сегодня, 12:43

Updated Сегодня, 12:43

Море зовет… в Тюмень! Что связывает сибирский город с морской темой?

Море зовет… в Тюмень! Что связывает сибирский город с морской темой?

21 июня 2024, 12:41
Фото: 1MI
Море зовет… в Тюмень! Что связывает сибирский город с морской темой?
Если есть немного времени и желание размяться, можно прыгнуть на велосипед и отправиться по маршруту «Морякам России».

От памятника тем, кто служил на флоте, стартуем. Мемориал установили в парке Победы в честь 425-й годовщины со дня основания города и дня Военно-Морского флота. С морем город связывают особые узы. У Тюмени есть свой подшефный корабль в Севастополе — «Ладный». На нем и несут службу призывники.

Фото: 1MI

Плывем, точнее едем, дальше — к Вознесенско-Георгиевскому храму. Эту старинную белокаменную церковь возвели в XVIII веке на средства прихожан. Столетие спустя к ней пристроили придел в честь Преображения Господня. После революции здание использовали как клуб, позже здесь было общежитие для студентов Тюменского сельскохозяйственного техникума. И только в XX веке его признали памятником истории и культуры. Сейчас это действующий храм.

Фото: 1MI

После минутки истории двигаемся вперед: в светлое будущее. Следующий пункт нашего маршрута — парк «Заречный». Раньше весной и осенью здесь было не проехать, случались паводки. Теперь это идеальное место для велопрогулок вдоль реки. Так что не сворачивайте с пути и заранее приглядитесь к новой прогулочной зоне. Можно сделать остановку и полюбоваться видами с новой смотровой площадки или даже спуститься к реке. Сильно не расслабляемся, нам еще крутить педали обратно к началу маршрута — памятнику морякам.

Фото: 1MI
  • Дистанция: ≈ 5,3 км
  • Время: 27 минут в среднем темпе
  • Сложность: лайт-версия для велопрогулки
#Видео#Город#Тюмень#Достопримечательности
Подпишитесь
C низкой зарплатой и без карьерного роста. Ждет ли СИБУР кадровый дефицит?
Сегодня, 01:06
Тест только для образованных! Сможете верно поставить ударения в непростых словах?
Сегодня, 05:54
Будешь моделью! Как тюменок вербуют местные вебкам-студии?
Сегодня, 07:45
Тюменцы пить не умеют! Бармен рассказал, как ведут себя подвыпившие горожане
Сегодня, 06:44
Опасная погода в выходные: штормовое предупреждение объявили в Тюменской области
Сегодня, 05:27
Искусственный интеллект создал новый гимн Тюмени — что из этого вышло?
Сегодня, 11:15