Море зовет… в Тюмень! Что связывает сибирский город с морской темой?

После минутки истории двигаемся вперед: в светлое будущее. Следующий пункт нашего маршрута — парк «Заречный». Раньше весной и осенью здесь было не проехать, случались паводки. Теперь это идеальное место для велопрогулок вдоль реки. Так что не сворачивайте с пути и заранее приглядитесь к новой прогулочной зоне. Можно сделать остановку и полюбоваться видами с новой смотровой площадки или даже спуститься к реке. Сильно не расслабляемся, нам еще крутить педали обратно к началу маршрута — памятнику морякам.