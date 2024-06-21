Море зовет… в Тюмень! Что связывает сибирский город с морской темой?

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
От памятника тем, кто служил на флоте, стартуем. Мемориал установили в парке Победы в честь 425-й годовщины со дня основания города и дня Военно-Морского флота. С морем город связывают особые узы. У Тюмени есть свой подшефный корабль в Севастополе — «Ладный». На нем и несут службу призывники.
Плывем, точнее едем, дальше — к Вознесенско-Георгиевскому храму. Эту старинную белокаменную церковь возвели в XVIII веке на средства прихожан. Столетие спустя к ней пристроили придел в честь Преображения Господня. После революции здание использовали как клуб, позже здесь было общежитие для студентов Тюменского сельскохозяйственного техникума. И только в XX веке его признали памятником истории и культуры. Сейчас это действующий храм.
После минутки истории двигаемся вперед: в светлое будущее. Следующий пункт нашего маршрута — парк «Заречный». Раньше весной и осенью здесь было не проехать, случались паводки. Теперь это идеальное место для велопрогулок вдоль реки. Так что не сворачивайте с пути и заранее приглядитесь к новой прогулочной зоне. Можно сделать остановку и полюбоваться видами с новой смотровой площадки или даже спуститься к реке. Сильно не расслабляемся, нам еще крутить педали обратно к началу маршрута — памятнику морякам.