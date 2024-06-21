Максим Долматов стал первым официальным кандидатом на пост мэра

Нового мэра Тюмени депутаты городской думы выберут на очередном заседании 27 июня. В настоящее время временно исполняющим обязанности главы администрации города назначен заместитель мэра Петр Вагин. Пока в политтусовке называют одним из главных претендентов на кресло главы Тюмени мэра Тобольска Максима Афанасьева.