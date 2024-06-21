Максим Долматов стал первым официальным кандидатом на пост мэра

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Как сообщили в пресс-службе партии, Долматов уже подал документы для участия в конкурсе.
«Кандидат от ЛДПР — известный в городе общественник, руководитель партийного проекта „Безопасный путь“. Также в поддержку представителя ЛДПР собрали подписи несколько десятков жителей города», — рассказали в партии.
Отмечается, что Долматов имеет опыт руководящей работы, был доверенным лицом кандидата в президенты страны.
Ранее «Наш город» писал, что из списка кандидатов на пост главы администрации Тюмени выбыли два претендента — начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов и председатель городской думы Светлана Иванова.
Нового мэра Тюмени депутаты городской думы выберут на очередном заседании 27 июня. В настоящее время временно исполняющим обязанности главы администрации города назначен заместитель мэра Петр Вагин. Пока в политтусовке называют одним из главных претендентов на кресло главы Тюмени мэра Тобольска Максима Афанасьева.