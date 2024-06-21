Из-за тумана в аэропорту Рощино массово задерживаются рейсы

По данным онлайн-табло на сайте аэропорта Рощино, на несколько часов задерживается вылет нескольких самолетов в Москву и Санкт-Петербург. Также в Тюмени не могут приземлиться рейсы из Худжанда, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Москвы и Салехарда. В общей сложности с задержками столкнулись пассажиры 10 рейсов.