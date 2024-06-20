Водитель BMW с крутыми номерами устроил массовое ДТП в Тюмени

Как пояснили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, автовладелец не справился с управлением транспортного средства. В результате аварии были повреждены два легковых автомобиля, стоящих на перекрестке. Сам виновник дорожно-транспортного происшествия получил перелом носа.