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Posted Сегодня, 06:03

Published Сегодня, 06:03

Modified Сегодня, 06:05

Updated Сегодня, 06:05

В Тюмени водитель BMW с крутыми номерами устроил массовое ДТП

Водитель BMW с крутыми номерами устроил массовое ДТП в Тюмени

20 июня 2024, 06:03
Фото: 1MI

В Тюмени водитель BMW с крутыми номерами устроил массовое ДТП

Жуткая авария произошла сегодня утром в Тюмени на улице Широтной, 112. На пересечении с улицей Олимпийская в столб, удерживающий дорожные знаки на тросах, врезался 41-летний водитель BMW.
Сюжет
ДТП

Как пояснили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, автовладелец не справился с управлением транспортного средства. В результате аварии были повреждены два легковых автомобиля, стоящих на перекрестке. Сам виновник дорожно-транспортного происшествия получил перелом носа.

Фото: Тюмень с огоньком

Ранее «Наш Город» писал, что 16 июня на 411-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в аварию попала семья с маленькими детьми. Они ехали из Югры в Краснодарский край.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#ДТП#Новости тюмени#Авария
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