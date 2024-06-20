Водитель BMW с крутыми номерами устроил массовое ДТП в Тюмени

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
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Updated Сегодня, 06:05
Как пояснили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, автовладелец не справился с управлением транспортного средства. В результате аварии были повреждены два легковых автомобиля, стоящих на перекрестке. Сам виновник дорожно-транспортного происшествия получил перелом носа.
Ранее «Наш Город» писал, что 16 июня на 411-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в аварию попала семья с маленькими детьми. Они ехали из Югры в Краснодарский край.