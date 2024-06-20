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Posted Сегодня, 16:48

Published Сегодня, 16:48

Modified Сегодня, 16:50

Updated Сегодня, 16:50

В Заводоуковсе приготовят двухметровый пряник

В Заводоуковсе приготовят двухметровый пряник

20 июня 2024, 16:48
Фото: Изображение Midjourney
Пряник размеров два метра приготовят на День города в Заводоуковске. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Отмечается, что сборка кулинарного изделия станет главным событием мероприятия.

«Ежегодно в День города Заводоуковска жители собираются в Центральном парке, пекут пряники, разрисовывают их, делают пряники с фото любимых и близких. А гвоздем программы станет сборка огромного пряника-пазла, его размер составит около двух метров», — рассказали организаторы.

Фестиваль «Колмаковский пряник» назван в честь купеческой династии Колмаковых, которая, в том числе, занималась и торговлей пряников. Мероприятие в регионе стало уже традиционным.

Ранее «Наш город» сообщал, что самый большой шашлык в России планируют приготовить в Тюмени. Мероприятие состоится 20 июля в преддверии Дня города.

#Егор Тимофеев#Общество#Деньги#Новости тюмени#Еда
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