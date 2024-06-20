В Заводоуковсе приготовят двухметровый пряник

Posted Сегодня, 16:48
Published Сегодня, 16:48
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Updated Сегодня, 16:50
Отмечается, что сборка кулинарного изделия станет главным событием мероприятия.
«Ежегодно в День города Заводоуковска жители собираются в Центральном парке, пекут пряники, разрисовывают их, делают пряники с фото любимых и близких. А гвоздем программы станет сборка огромного пряника-пазла, его размер составит около двух метров», — рассказали организаторы.
Фестиваль «Колмаковский пряник» назван в честь купеческой династии Колмаковых, которая, в том числе, занималась и торговлей пряников. Мероприятие в регионе стало уже традиционным.
Ранее «Наш город» сообщал, что самый большой шашлык в России планируют приготовить в Тюмени. Мероприятие состоится 20 июля в преддверии Дня города.