В Тюмени ветхий дом с жильцами рискует обрушиться в болото. Видео

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Жители ветхого дома в микрорайоне Лесной спасают свое жилье от обрушения деревянными подпорками. О плачевном состоянии здания рассказали в «Народном фронте».
Дом № 7 был построен почти 40 лет назад как временное жилье и уже давно стал ветхим. Его признали аварийным еще в 2018 году, но расселить жильцов обещают не раньше 2029.
Полы в доме уже давно прогнили из-за постоянной сырости и держатся только на деревянных подпорках. Без них все здание провалится в затопленный подвал, больше похожий на болото. При этом люди платят от семи до десяти тысяч рублей в месяц за коммунальные услуги. «Народный фронт» обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку.
Ранее «Наш город» писал о том, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался ветхим жильем в Тюмени.