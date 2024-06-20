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В Тюмени ветхий дом с жильцами рискует обрушиться в болото

В Тюмени ветхий дом с жильцами рискует обрушиться в болото. Видео

20 июня 2024, 07:01
Фото: Народный фронт

В Тюмени ветхий дом с жильцами рискует обрушиться в болото

Дом № 7 микрорайона Лесной был построен почти 40 лет назад и давно признан аварийным, но жильцов обещают расселить не ранее 2029 года, а пока они спасают свое жилье деревянными подпорками.
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Дом

Жители ветхого дома в микрорайоне Лесной спасают свое жилье от обрушения деревянными подпорками. О плачевном состоянии здания рассказали в «Народном фронте».

Дом № 7 был построен почти 40 лет назад как временное жилье и уже давно стал ветхим. Его признали аварийным еще в 2018 году, но расселить жильцов обещают не раньше 2029.

Видео: Народный фронт

Полы в доме уже давно прогнили из-за постоянной сырости и держатся только на деревянных подпорках. Без них все здание провалится в затопленный подвал, больше похожий на болото. При этом люди платят от семи до десяти тысяч рублей в месяц за коммунальные услуги. «Народный фронт» обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку.

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#Иван Калабин#Видео#Тюмень#Следственный комитет#Прокуратура#Обрушение#Дом#Коммунальные услуги#Народный Фронт#Ветхий дом#Александр Бастрыкин
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