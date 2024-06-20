В Тюмени ветхий дом с жильцами рискует обрушиться в болото. Видео

Полы в доме уже давно прогнили из-за постоянной сырости и держатся только на деревянных подпорках. Без них все здание провалится в затопленный подвал, больше похожий на болото. При этом люди платят от семи до десяти тысяч рублей в месяц за коммунальные услуги. «Народный фронт» обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку.