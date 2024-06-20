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Увеличение спроса на медуслуги в РФ стало причиной роста числа медицинских центров

Увеличение спроса на медуслуги в РФ стало причиной роста числа медицинских центров

20 июня 2024, 10:17
Фото: Инвитро
Одним из последствий пандемии COVID-19 стало резкое повышение спроса на лабораторную диагностику. Многие граждане предпочитают сдавать анализы в частных медцентрах, поэтому такие компании активно расширяют свою географию.

Например, лаборатория ИНВИТРО открыла в уже 2000 медицинских офисов.

Клиентам новой юбилейной лаборатории компании, открывшейся на Московском проспекте в Санкт-Петербурге, предлагается свыше 4000 наименований анализов и исследований, в числе которых есть и ЭКГ. С учетом того, что большое количество анализов следует сдавать натощак, клиника открывает свои двери для пациентов с раннего утра (с 7:30), включая субботу, пишут «Новые известия».

По словам гендиректора ИНВИТРО Юрия Леонова, о результатах многих видов исследований клиенты узнают уже в течение суток со дня взятия биоматериала.

Специалист заметил, что пандемия оказала положительное воздействие на граждан, повысив уровень их осознанности. Многие люди начали бережно относиться к своему здоровью, проводить проверки и профилактические лабораторные и функциональные исследования. «Открывая новые медофисы, мы стремимся быть ближе к пациентам», — рассказал он об одной из целей компании.

Кроме ИНВИТРО в перечень крупнейших компаний частного сектора отечественного рынка входят такие медорганизации, как МЕДСИ, «Мать и дитя». В этой сфере существует достаточно острая конкуренция, однако и спрос на лабораторные исследования тоже растет. Поэтому количество частных медицинских организаций продолжает пропорционально увеличиваться. Чаще всего в подобных учреждениях отсутствуют очереди, поэтому и риск заразиться от кашляющего соседа значительно ниже.

В современных российских медицинских центрах пациентам предлагаются такие исследования, как УЗИ, ЭКГ, кольпоскопия и прочие. Клиенты могут быстро попасть на прием к узкопрофильному специалисту, сделать вакцинацию или инъекции, которые назначил их лечащий врач. Нередко лаборатории предлагают выезд на дом для взятия биоматериала. Несколько исследований предварительно объединяют в пакеты для комплексной проверки состояния здоровья.

Рынок лабораторной диагностики в России сейчас активно развивается, поскольку спрос на качественные медуслуги растет. Данная сфера стала перспективным направлением для расширения бизнеса, несмотря на высокую конкуренцию частных медицинских учреждений между собой и с государственными медорганизациями, бесплатно оказывающими услуги по полису ОМС.

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