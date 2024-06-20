Увеличение спроса на медуслуги в РФ стало причиной роста числа медицинских центров

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Например, лаборатория ИНВИТРО открыла в уже 2000 медицинских офисов.
Клиентам новой юбилейной лаборатории компании, открывшейся на Московском проспекте в Санкт-Петербурге, предлагается свыше 4000 наименований анализов и исследований, в числе которых есть и ЭКГ. С учетом того, что большое количество анализов следует сдавать натощак, клиника открывает свои двери для пациентов с раннего утра (с 7:30), включая субботу, пишут «Новые известия».
По словам гендиректора ИНВИТРО Юрия Леонова, о результатах многих видов исследований клиенты узнают уже в течение суток со дня взятия биоматериала.
Специалист заметил, что пандемия оказала положительное воздействие на граждан, повысив уровень их осознанности. Многие люди начали бережно относиться к своему здоровью, проводить проверки и профилактические лабораторные и функциональные исследования. «Открывая новые медофисы, мы стремимся быть ближе к пациентам», — рассказал он об одной из целей компании.
Кроме ИНВИТРО в перечень крупнейших компаний частного сектора отечественного рынка входят такие медорганизации, как МЕДСИ, «Мать и дитя». В этой сфере существует достаточно острая конкуренция, однако и спрос на лабораторные исследования тоже растет. Поэтому количество частных медицинских организаций продолжает пропорционально увеличиваться. Чаще всего в подобных учреждениях отсутствуют очереди, поэтому и риск заразиться от кашляющего соседа значительно ниже.
В современных российских медицинских центрах пациентам предлагаются такие исследования, как УЗИ, ЭКГ, кольпоскопия и прочие. Клиенты могут быстро попасть на прием к узкопрофильному специалисту, сделать вакцинацию или инъекции, которые назначил их лечащий врач. Нередко лаборатории предлагают выезд на дом для взятия биоматериала. Несколько исследований предварительно объединяют в пакеты для комплексной проверки состояния здоровья.
Рынок лабораторной диагностики в России сейчас активно развивается, поскольку спрос на качественные медуслуги растет. Данная сфера стала перспективным направлением для расширения бизнеса, несмотря на высокую конкуренцию частных медицинских учреждений между собой и с государственными медорганизациями, бесплатно оказывающими услуги по полису ОМС.