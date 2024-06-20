Увеличение спроса на медуслуги в РФ стало причиной роста числа медицинских центров

Кроме ИНВИТРО в перечень крупнейших компаний частного сектора отечественного рынка входят такие медорганизации, как МЕДСИ, «Мать и дитя». В этой сфере существует достаточно острая конкуренция, однако и спрос на лабораторные исследования тоже растет. Поэтому количество частных медицинских организаций продолжает пропорционально увеличиваться. Чаще всего в подобных учреждениях отсутствуют очереди, поэтому и риск заразиться от кашляющего соседа значительно ниже.