Собственный бренд кроссовок разработал житель Тюменской области

Posted 20 июня, 03:47
Published 20 июня, 03:47
Modified 20 июня, 03:49
Updated 20 июня, 03:49
Евгений отметил, что хотел сделать классическую модель кедов, при этом добавив в них свое видение и дизайнерские решения. Кроссовки DaddyWorksCustom имеют подошву Vibram, антибактериальные стельки. Выглядят как обычные кеды, но более массивные.
«Уже сделал три пары под заказ, а сейчас шью кроссовки — они будут выставлены на продажу в местном магазине. Пока ограничен в размерах — могу сшить 41, 42 и 43. Для комплекта к паре мне нужно еще доработать мешок, графику и брошюру. Также я бы хотел научиться „застаривать“ кроссовки, но это тоже на любителя, так как не всем людям нравится обувь с поношенным видом», — отметил Евгений.
Дизайнерскую обувь предприниматель продает за 25 тысяч рублей.
Евгений Чехонин начал свой путь с мастерской по восстановлению обуви в 2018 году. Позже занялся кастомизацией кроссовок: сначала создавал обувь для себя и своих друзей, а затем прошел обучение швейному ремеслу и начал работать для клиентов.
В 2023 году взялся за пошив кроссовок Nike Air Jordan по лекалам 1:1. В качестве материалов мастер использовал как уже готовые подошвы с пар-доноров, так и кожу сумок Louis Vuitton. Тогда стоимость одной пары обуви составляла от 83 до 125 тысяч рублей, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на 45% вырос спрос на туфли в этом году. Кроссовки тюменцы стали покупать чаще на 34%.