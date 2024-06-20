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Published Сегодня, 07:52

Modified Сегодня, 07:54

Updated Сегодня, 07:54

Мошенник из Тюмени оформил больше 200 кредитов на фиктивных работников

Новый Чичиков: предприимчивый тюменец оформил больше 200 кредитов на «мертвые души»

20 июня 2024, 07:52
Фото: Pixabay

Мошенник из Тюмени оформил больше 200 кредитов на фиктивных работников

Мошенник из Тюмени фиктивно трудоустраивал людей, используя копии паспортов граждан России, и оформил на несуществующих работников больше 200 кредитов, украв 57 миллионов рублей.

В Тюмени вынесли приговор мошеннику, который оформил 200 кредитов на несуществующих работников. Подробности преступной схемы сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По информации ведомства, в 2019 году мужчина придумал, как разбогатеть на фиктивном трудоустройстве. Он где-то купил копии паспортов граждан России, нашел в налоговой службе список предпринимателей и юридических лиц и, используя фальшивые документы, «трудоустраивал» в организациях несуществующих работников. Причем руководители предприятий не знали о планах мошенника.

После этого жулик оформлял на «работников» кредиты, а когда подходило время выплаты по старым займам, то использовал деньги от новых. На остаток мошенник жил на широкую ногу в Тюмени и Екатеринбурге. Общий ущерб от его схемы составил 57 миллионов рублей. В колонии общего режима предприимчивый мужчина проведет пять лет.

Кража денег по фото! Раскрываем новые схемы мошенничества в Тюменской области
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#Иван Калабин#Тюмень#Банк#Прокуратура#Мошенничество#Кредиты#Фальшивые документы
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