Новый Чичиков: предприимчивый тюменец оформил больше 200 кредитов на «мертвые души»

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
В Тюмени вынесли приговор мошеннику, который оформил 200 кредитов на несуществующих работников. Подробности преступной схемы сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
По информации ведомства, в 2019 году мужчина придумал, как разбогатеть на фиктивном трудоустройстве. Он где-то купил копии паспортов граждан России, нашел в налоговой службе список предпринимателей и юридических лиц и, используя фальшивые документы, «трудоустраивал» в организациях несуществующих работников. Причем руководители предприятий не знали о планах мошенника.
После этого жулик оформлял на «работников» кредиты, а когда подходило время выплаты по старым займам, то использовал деньги от новых. На остаток мошенник жил на широкую ногу в Тюмени и Екатеринбурге. Общий ущерб от его схемы составил 57 миллионов рублей. В колонии общего режима предприимчивый мужчина проведет пять лет.
Ранее «Наш город» писал о том, как руководитель тюменского банка украл полмиллиарда рублей и сбежал.