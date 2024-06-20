Новый Чичиков: предприимчивый тюменец оформил больше 200 кредитов на «мертвые души»

После этого жулик оформлял на «работников» кредиты, а когда подходило время выплаты по старым займам, то использовал деньги от новых. На остаток мошенник жил на широкую ногу в Тюмени и Екатеринбурге. Общий ущерб от его схемы составил 57 миллионов рублей. В колонии общего режима предприимчивый мужчина проведет пять лет.