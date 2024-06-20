Эксперты ОМС рассказали о важности профосмотра сердечно-сосудистой системы

Если возникают трудности с получением медицинской помощи, рекомендуется обращаться в страховую компанию. Ее контактные данные можно найти на полисе ОМС и на сайте компании. Застрахованный может позвонить в контакт-центр, оператор которого свяжется с нужной медицинской организацией или с органом управления здравоохранением для решения проблемы.