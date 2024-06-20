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Updated Сегодня, 07:25

Эксперты ОМС рассказали о важности профосмотра сердечно-сосудистой системы

Эксперты ОМС рассказали о важности профосмотра сердечно-сосудистой системы

20 июня 2024, 07:25
Фото: 1MI
Сердечно-сосудистые заболевания являются одной из главных причин преждевременной смертности в России. Глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин подчеркнул, что регулярные медицинские осмотры помогают своевременно выявить проблемы с сердцем и сосудами.

Эксперты ОМС объяснили, что такое острый коронарный синдром (ОКС), когда необходимы экстренные меры и какую помощь можно получить по системе ОМС, пишет aif.ru.

ОКС — это поражение коронарных артерий сердца, характеризующееся симптомами, указывающими на острый инфаркт миокарда или нестабильную стенокардию. При подозрении на ОКС следует немедленно обратиться к кардиологу, провести коронарографию и назначить лечение для восстановления проходимости артерий.

Специалисты предупреждают, что временное облегчение симптомов не является признаком улучшения. Пренебрежение обследованием и лечением может привести к летальному исходу.

Основные симптомы ОКС включают дискомфорт в груди: чувство сдавленности, боли или тяжести, которые могут отдавать в левую руку, плечо, горло, челюсть или верхнюю часть живота. Также возможны потливость, тошнота, боли в животе, одышка и потеря сознания.

При появлении этих симптомов необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь. Даже если боль утихла или медики смогли ее купировать, следует записаться на прием к терапевту и кардиологу. В случае выявления патологии требуется госпитализация.

Советник гендиректора страховой медицинской организации «Капитал МС» Михаил Пушков напоминает, что все диагностические и лечебные процедуры при ОКС предоставляются бесплатно по базовой программе ОМС. Помощь доступна в любом регионе страны.

В России действует «Сосудистая программа», которая предлагает эффективный алгоритм медицинской помощи при ОКС.

Если возникают трудности с получением медицинской помощи, рекомендуется обращаться в страховую компанию. Ее контактные данные можно найти на полисе ОМС и на сайте компании. Застрахованный может позвонить в контакт-центр, оператор которого свяжется с нужной медицинской организацией или с органом управления здравоохранением для решения проблемы.

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