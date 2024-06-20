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Автобусный маршрут из центра города до двух ЖК запустят в Тюмени

Автобусный маршрут из центра города до двух ЖК запустят в Тюмени

20 июня 2024, 07:14
Фото: 1MI
Новый маршрут будет следовать до жилых комплексов «Никольский» и «Ново-Комарово». Из-за этого из другого маршрута исключат некоторые остановки.

С 22 июня в Тюмени запустят новый маршрут №81, который будет следовать от Центрального рынка до жилых комплексов «Никольский» и «Ново-Комарово». На линию выйдут автобусы большой вместительности, сообщили в администрации города.

В мэрии добавили, что в связи с нововведениями из маршрута №63 «Завод медоборудования — Тараскуль» исключат некоторые остановки. В их числе «Центральный рынок», «улица Достоевского», «улица Пушкина» и «Никольский» в обоих направлениях, а также «Сквер Немцова» в обратном направлении.

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Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени на пять дней перекроют одну из улиц. Из-за этого 14 автобусов изменят маршруты.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Автобусы#Новости тюмени#Маршрутки#Автобусная остановка
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