Автобусный маршрут из центра города до двух ЖК запустят в Тюмени

В мэрии добавили, что в связи с нововведениями из маршрута №63 «Завод медоборудования — Тараскуль» исключат некоторые остановки. В их числе «Центральный рынок», «улица Достоевского», «улица Пушкина» и «Никольский» в обоих направлениях, а также «Сквер Немцова» в обратном направлении.