Автобусный маршрут из центра города до двух ЖК запустят в Тюмени

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
С 22 июня в Тюмени запустят новый маршрут №81, который будет следовать от Центрального рынка до жилых комплексов «Никольский» и «Ново-Комарово». На линию выйдут автобусы большой вместительности, сообщили в администрации города.
В мэрии добавили, что в связи с нововведениями из маршрута №63 «Завод медоборудования — Тараскуль» исключат некоторые остановки. В их числе «Центральный рынок», «улица Достоевского», «улица Пушкина» и «Никольский» в обоих направлениях, а также «Сквер Немцова» в обратном направлении.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени на пять дней перекроют одну из улиц. Из-за этого 14 автобусов изменят маршруты.