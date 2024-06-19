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Posted Сегодня, 15:27

Published Сегодня, 15:27

Modified Сегодня, 15:32

Updated Сегодня, 15:32

Вандалы из Тюмени повредили ретро-автомобиль

Вандалы, повредившие «Москвич» в центре Тюмени попали на видео

19 июня 2024, 15:27
Фото: Представлено автоклубом «ОлдМоторс»

Вандалы из Тюмени повредили ретро-автомобиль

Двое мужчин из Тюмени испортили ретро-автомобиль марки «Москвич». Об этом рассказали в автоклубе «OldMotors Тюмень».

Известно, что инцидент произошел после организованного клубом ралли, в ночь с 15 на 16 июня. «Москвич» 1993 года выпуска был припаркован на стоянке, когда к нему подошли двое тюменцев.

На записи с камер видеонаблюдения видно, как мужчины топчутся на крыше автомобиле и капоте. Она устроили с машиной фотосессию.

«Автомобилю был причинен серьезный ущерб. Вандалы попали на камеры видеонаблюдения в центре города», — рассказали представители клуба.
Видео: «ОлдМоторс»
Фото: "ОлдМоторс"

Владелец «Москвича» написал заявление в полицию. Однако вандалов пока не нашли.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени заметно сократился размер торга при продаже подержанных автомобилей. Еще несколько лет назад при торге можно было скинуть с цены 10-15%, сейчас же машина стоимостью около миллиона рублей обойдется дешевле максимум на 5-10 тысяч рублей.

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#Егор Тимофеев#Общество#Видео#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Автомобили#Вандалы
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