Вандалы, повредившие «Москвич» в центре Тюмени попали на видео

Posted Сегодня, 15:27
Published Сегодня, 15:27
Modified Сегодня, 15:32
Updated Сегодня, 15:32
Известно, что инцидент произошел после организованного клубом ралли, в ночь с 15 на 16 июня. «Москвич» 1993 года выпуска был припаркован на стоянке, когда к нему подошли двое тюменцев.
На записи с камер видеонаблюдения видно, как мужчины топчутся на крыше автомобиле и капоте. Она устроили с машиной фотосессию.
«Автомобилю был причинен серьезный ущерб. Вандалы попали на камеры видеонаблюдения в центре города», — рассказали представители клуба.
Владелец «Москвича» написал заявление в полицию. Однако вандалов пока не нашли.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени заметно сократился размер торга при продаже подержанных автомобилей. Еще несколько лет назад при торге можно было скинуть с цены 10-15%, сейчас же машина стоимостью около миллиона рублей обойдется дешевле максимум на 5-10 тысяч рублей.