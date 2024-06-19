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Учёные: Невозможно уничтожить планету одной ядерной бомбой

Учёные: Невозможно уничтожить планету одной ядерной бомбой

19 июня 2024, 08:53
Фото: Изображение Midjourney
В прошлом году в прокат выпустили фильм «Оппенгеймер», рассказывающий об одном из создателей атомной бомбы Роберте Оппенгеймере. Одного из героев картины беспокоил вопрос: может ли такое сверхоружие уничтожить наш мир.

Сам Оппенгеймер в этом фильме говорит о невозможности уничтожения жизни на нашей планете.

В свою очередь, глава программы глобальной безопасности Союза обеспокоенных ученых Тара Дрозденко и председатель группы ядерной и радиологической инженерии и медицинской физики в Технологическом институте Джорджии профессор Стивен Бигальски оценили возможность уничтожения жизни на нашей планете при взрыве одной атомной бомбы

Напомним, один из участников Манхэттенского проекта (так назвали себя создатели атомного оружия в США) выразил опасение, что ядерный взрыв может вызвать цепную реакцию. По его мнению, может возникнуть неконтролируемый термоядерный синтез водорода в атмосфере, который уничтожит жизнь, пишет newkhakasiya.online.

Бигальски, в свою очередь, считает, что энергетический баланс и плотность легкоплавких атомов не позволят произойти такой реакции.

А вот по поводу того, можно ли создать атомный боеприпас, мощности которого хватит для уничтожения сразу всей планеты, учёные пока ничего сказать не могут.

Напомним, самой большой атомной бомбой в мире является созданная в СССР «Царь-бомба» мощностью 50 мегатонн (эквивалент 50 млн тонн тротила). Мощность бомбы, сброшенной американцами на Хиросиму, составляла 15 килотонн (15 000 тонн в тротиловом эквиваленте). В результате взрыва в Хиросиме погибло 70 000 человек, а также было разрушено 63% зданий.

#Светлана Павлова
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