Учёные: Невозможно уничтожить планету одной ядерной бомбой

Напомним, один из участников Манхэттенского проекта (так назвали себя создатели атомного оружия в США) выразил опасение, что ядерный взрыв может вызвать цепную реакцию. По его мнению, может возникнуть неконтролируемый термоядерный синтез водорода в атмосфере, который уничтожит жизнь, пишет newkhakasiya.online.