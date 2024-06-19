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Posted 19 июня, 12:24

Published 19 июня, 12:24

Modified Сегодня, 19:08

Updated Сегодня, 19:08

Тюменские аграрии завершили посевную кампанию

Тюменские аграрии завершили посевную кампанию

19 июня 2024, 12:24
Фото: 1MI
Более 816 тысяч гектаров полей в Тюменской области засеяны яровыми и около 2,5 тысячи гектаров — озимыми культурами. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава региона Александр Моор.

В настоящее время на тюменских полях уже всходят пшеница, овес, ячмень, рожь, горох, кукуруза, рапс, подсолнечник, горчица и лен. Также местные аграрии планируют собрать большой урожай картофеля, капусты, свеклы, моркови и других овощей.

«Особым испытанием для наших производителей в этом году стал паводок. Под водой оказалось больше 40 тысяч гектаров пашни. Чтобы снизить риски, аграрии оперативно пересмотрели структуру посевных площадей, нашли резервы. В результате не засеяли 30 тысяч гектаров, это не больше 4% от планируемой площади», — отметил губернатор.

Неоднократно глава региона Александр Моор подчеркивал, что развитие АПК — приоритетное направление работы областных органов власти. В этом году правительство Тюменской области поддержит аграриев, пострадавших от паводка. Сельхозпредприятия, которые воспользовались государственной поддержкой, но из-за стихийного бедствия не смогли достичь целевых показателей по площади сева, не должны будут возвращать полученные субсидии.

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