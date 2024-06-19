Тюменские аграрии завершили посевную кампанию

Неоднократно глава региона Александр Моор подчеркивал, что развитие АПК — приоритетное направление работы областных органов власти. В этом году правительство Тюменской области поддержит аграриев, пострадавших от паводка. Сельхозпредприятия, которые воспользовались государственной поддержкой, но из-за стихийного бедствия не смогли достичь целевых показателей по площади сева, не должны будут возвращать полученные субсидии.