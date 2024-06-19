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Posted 19 июня, 11:16

Published 19 июня, 11:16

Modified 19 июня, 11:18

Updated 19 июня, 11:18

Тюменец благодаря лотереи стал миллионером

Тюменец благодаря лотереи стал миллионером

19 июня 2024, 11:16
Фото: 1MI.
Житель Тюменской области выиграл в лотерею 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании, которая проводила розыгрыш.

Мужчина работает водителем, свое имя он раскрывать не захотел. Известно, что тираж проводился в день его рождения.

Счастливчик приобрел четыре лотерейных билета, два из которых оказались проигрышными, один — принес сто рублей, а другой — 2,5 миллиона.

Тюменец уже знает, куда потратить выигрыш. По его словам, он планирует избавиться от бремени и погасить все свои кредиты.

Ранее «Наш город» писал, что логист из Тюмени выиграл в лотерею более 14 миллионов рублей. К крупному выигрышу мужчина шел долго и упорно. Он выигрывал ранее, но сумма была не столь внушительной.

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