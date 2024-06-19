Тюменец благодаря лотереи стал миллионером

Posted 19 июня, 11:16
Published 19 июня, 11:16
Modified 19 июня, 11:18
Updated 19 июня, 11:18
Мужчина работает водителем, свое имя он раскрывать не захотел. Известно, что тираж проводился в день его рождения.
Счастливчик приобрел четыре лотерейных билета, два из которых оказались проигрышными, один — принес сто рублей, а другой — 2,5 миллиона.
Тюменец уже знает, куда потратить выигрыш. По его словам, он планирует избавиться от бремени и погасить все свои кредиты.
Ранее «Наш город» писал, что логист из Тюмени выиграл в лотерею более 14 миллионов рублей. К крупному выигрышу мужчина шел долго и упорно. Он выигрывал ранее, но сумма была не столь внушительной.