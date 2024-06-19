Темнокожие тюменцы развлекали уходящего в отставку уральского мэра

Уральские СМИ писали о том, что местные депутаты были недовольны новым мэром с момента вступления его в должность. В конце мая этого года отношения мэра и тугулымской думы обострились, и депутаты в ходе протестного голосования оценили работу главы города как «неудовлетворительную», дважды не приняв его годовой отчет. Они утвердят решение о прекращении полномочий мэра 27 июня.