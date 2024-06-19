Темнокожие тюменцы развлекали уходящего в отставку уральского мэра

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Уходящий в отставку мэр города Тугулыма Свердловской области Николай Черепанов попал в скандал с участием темнокожих артистов. В соцсетях появились публикации, в которые утверждается, что главу муниципалитета видели на празднике медработника, который вели шоумены из Тюмени. Фотографии с вечеринки попали в городские чаты и вызвали возмущение местных жителей.
Сам Николай Черепанов объяснил изданию Ura.ru свое появление на вечеринке тем, что он пришел туда по приглашению главного врача Тугулымской ЦРБ Сергея Гультяева.
«Это главный врач Тугулымской районной больницы так решил организовать, я просто поддержал. Я был гостем. Приехал с заместителем, председателем думы, поздравил, вручил грамоты и уехал. Я не видел [афроамериканцев], видимо, уже уехал к тому времени», — сообщил глава Тугулыма.
Черепанова с самого назначения окружали скандалы. Главу даже обвиняли в криминальном прошлом и пьяном ДТП со смертельным исходом. Факт аварии Черепанов не отрицал, но детали не сообщал.
Уральские СМИ писали о том, что местные депутаты были недовольны новым мэром с момента вступления его в должность. В конце мая этого года отношения мэра и тугулымской думы обострились, и депутаты в ходе протестного голосования оценили работу главы города как «неудовлетворительную», дважды не приняв его годовой отчет. Они утвердят решение о прекращении полномочий мэра 27 июня.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Николай Черепанов, который до 2017 года работал в тюменском управлении градостроительства, был уволен с поста после появления в СМИ скандальной аудиозаписи.