Развитие Дальнего Востока и Арктики — приоритеты ВЭФ-2024

Советник президента Российской Федерации и ответственный секретарь организационного комитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков назвал Восточный экономический форум площадкой для обсуждения тем всестороннего развития не только Дальнего Востока и Российской Арктики, но и всего Азиатско-Тихоокеанского региона в целом, пишет newsnn.ru. В рамках мероприятия также рассматриваются вопросы народосбережения, улучшения качества жизни, подготовки кадров и модернизации инфраструктуры. Участниками ВЭФ станут представители органов власти, предпринимательского сообщества и эксперты. Особенное внимание участников будет уделено вопросам дальнейшего развития международного сотрудничества в свете растущей роли государств Юго-Восточной Азии в экономике многополярного мира.