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Развитие Дальнего Востока и Арктики — приоритеты ВЭФ-2024

Развитие Дальнего Востока и Арктики — приоритеты ВЭФ-2024

19 июня 2024, 12:48
Фото: 1MI
С 3 по 6 сентября в этом году во Владивостоке состоится Восточный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс. В основе обсуждений на форуме лежат темы развития Дальнего Востока и арктических территорий, а также укрепления международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Советник президента Российской Федерации и ответственный секретарь организационного комитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков назвал Восточный экономический форум площадкой для обсуждения тем всестороннего развития не только Дальнего Востока и Российской Арктики, но и всего Азиатско-Тихоокеанского региона в целом, пишет newsnn.ru. В рамках мероприятия также рассматриваются вопросы народосбережения, улучшения качества жизни, подготовки кадров и модернизации инфраструктуры. Участниками ВЭФ станут представители органов власти, предпринимательского сообщества и эксперты. Особенное внимание участников будет уделено вопросам дальнейшего развития международного сотрудничества в свете растущей роли государств Юго-Восточной Азии в экономике многополярного мира.

Восточный экономический форум в этом году будет проведен на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Медиахолдинг 1MI выступит информационным партнером ВЭФ.

Деловую программу форума дополнит спортивная программа и фестиваль «Владивостокские сезоны». Также традиционно в рамках мероприятия пройдет выставка «Улицы Дальнего Востока», которая познакомит посетителей с культурным и экономическим потенциалом региона. Также в первый день ВЭФ состоится II Международный форум «День сокола».

Необходимо отметить, что мероприятия, организуемые Фондом Росконгресс, привлекают участников из 209 государств и территорий, а также более 15 тысяч представителей СМИ. Более 5000 экспертов в России и за рубежом участвуют в аналитической и экспертной работе на форумах.

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