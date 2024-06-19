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На тюменской «трассе смерти» грузовик насмерть сбил справляющего нужду пьяного

На тюменской «трассе смерти» грузовик насмерть сбил справляющего нужду пьяного

19 июня 2024, 06:12
Фото: ГИБДД Тюменской области
Необычное ДТП со смертельным исходом произошло на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Грузовик сбил тюменца, который сидел на проезжей части. Он вышел из такси, чтобы справить нужду.
Сюжет
ДТП

В ночь с 18 на 19 июня на 185 километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск насмерть сбили 68-летнего жителя Тобольска. Мужчина сидел на проезжей части, сообщили в ГИБДД Тюменской области.

Предварительно установлено, что двое мужчин ехали на такси из Тобольска в Тюмень и попросили водителя остановиться, чтобы справить нужду, но вместо того, чтобы уйти на обочину, тоболяк вышел на дорогу. По словам водителя такси, мужчины были пьяны.

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За вечер 18 июня на трассах Тюменской области произошло три ДТП с летальным исходом. Одна из аварий произошла на трассе Тюмень — Омск, там столкнулись «Фольксваген» и «Исудзу». Водитель легкового автомобиля погиб.

Ранее «Наш город» писал, что на трассе Тюмень — Омск столкнулись фура и легковушка. В ДТП погибли три человека, в том числе ребенок.

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