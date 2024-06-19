На тюменской «трассе смерти» грузовик насмерть сбил справляющего нужду пьяного

Предварительно установлено, что двое мужчин ехали на такси из Тобольска в Тюмень и попросили водителя остановиться, чтобы справить нужду, но вместо того, чтобы уйти на обочину, тоболяк вышел на дорогу. По словам водителя такси, мужчины были пьяны.