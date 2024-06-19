На тюменской «трассе смерти» грузовик насмерть сбил справляющего нужду пьяного

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
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В ночь с 18 на 19 июня на 185 километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск насмерть сбили 68-летнего жителя Тобольска. Мужчина сидел на проезжей части, сообщили в ГИБДД Тюменской области.
Предварительно установлено, что двое мужчин ехали на такси из Тобольска в Тюмень и попросили водителя остановиться, чтобы справить нужду, но вместо того, чтобы уйти на обочину, тоболяк вышел на дорогу. По словам водителя такси, мужчины были пьяны.
За вечер 18 июня на трассах Тюменской области произошло три ДТП с летальным исходом. Одна из аварий произошла на трассе Тюмень — Омск, там столкнулись «Фольксваген» и «Исудзу». Водитель легкового автомобиля погиб.
Ранее «Наш город» писал, что на трассе Тюмень — Омск столкнулись фура и легковушка. В ДТП погибли три человека, в том числе ребенок.