Общественник из Тюмени пожаловался в Генпрокуратуру на новое назначение Якушева

Людям занимающим такую руководящую должность, по нормам, установленным в статье 17 Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 14.02.2024) «О государственной гражданской службе Российской Федерации», запрещено участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией. А партия как раз относится к числу некоммерческих организаций. Проще говоря, Якушев сможет распоряжаться бюджетами партии, тогда как должность полпреда ему на то позволения не дает.