Общественник из Тюмени пожаловался в Генпрокуратуру на новое назначение Якушева

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
На высокую должность в партию Владимира Якушева назначил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. Полпред президента в УрФО заявил, что теперь он будет совмещать обе имеющиеся должности.
Однако тюменский общественник Юрий Рябцев, известный судебным разбирательством с экс-губернатором ХМАО Натальей Комаровой, покопался в действующих законах и решил, что совмещение указанных должностей противоречит установленным нормам.
«Нашему городу» Рябцев рассказал, что указ президента от 31 декабря 2005 г. N 1574 «О Реестре должностей федеральной государственной гражданской службы» относит должность «Полномочный представитель Президента Российской Федерации в федеральном округе» к категории «руководители».
Людям занимающим такую руководящую должность, по нормам, установленным в статье 17 Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 14.02.2024) «О государственной гражданской службе Российской Федерации», запрещено участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией. А партия как раз относится к числу некоммерческих организаций. Проще говоря, Якушев сможет распоряжаться бюджетами партии, тогда как должность полпреда ему на то позволения не дает.
«Надо помочь Якушеву занять новый стул, иначе меж двух стульев будет незаконно. Ведь возможности полпреда на двух должностях составляют вероятность конфликта интересов и подлежат разрешению в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ», — рассказал «Нашему городу» Рябцев.
Все свои доводы общественник также изложил в заявлении, направленном в Генпрокуратуру. Рябцев просит «принять меры прокурорского реагирования по противодействию коррупции и восстановлению справедливости».
Ранее «Наш город» сообщал о том, почему Рябцев не смог добиться наказания для экс-главы ХМАО Натальи Комаровой, в словах которой он усмотрел дискредитацию ВС РФ.