Курс на вымирание: почему тюменские мужчины живут намного меньше женщин?

Еще хуже дела обстоят и с самоубийствами, которые тоже имеют неутешительную статистику. Как в мире, так и в России, для мужчин цифры совсем ужасные. В мире соотношение мужчин и женщин, лишающих себя жизни, составляет 1,8 к 1, в Европе — 4 к 1, а в России — 5,8 к 1! С этим люди решают не обращаться к специалистам, углубляя в себе самоубийственные мысли, в последствии накладывая на себя руки.