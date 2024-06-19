Курс на вымирание: почему тюменские мужчины живут намного меньше женщин?

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Тюмень находится не в лучшем положении по состоянию средней смертности. Статистика Росстата за 2022 год показывает, что сейчас Тюмень по возрастной яме стоит значительно ниже, чем соседние ХМАО и ЯНАО с их суровыми условиями жизни. В среднем, в регионе наблюдается десятилетний разрыв между мужчинами и женщинами. 68 лет у мужчин и почти 79 лет у женщин при средней продолжительности жизни в 73 года и 6 месяцев.
ХМАО же, напротив, держит относительно неплохую статистику, находясь на 10 месте по продолжительности жизни при с возрастом 70,9 лет у мужчин, 79,6 у женщин со средней продолжительностью в 75 лет.
У соседнего ЯНАО дела тоже хороши. Занимавший в 2021 году 11 место Ямал опустился на 14 место, средняя продолжительность жизни там 74,8, (70,5 у мужчин и в 79,2 у женщин).
Лидерами же в России по продолжительности жизни остаются регионы Кавказа. Дольше всего живут люди в Ингушетии и Дагестане, меньше — на Чукотке, в Амурской области и ЕАО.
Причины довольно очевидны. На Кавказе, в частности Ингушетии, которая стоит на первом месте, хороший климат и курс на более здоровый образ жизни. Тюменская же область, напротив, известна довольно тяжелыми производствами и рабочими сменами для мужчин.
В причинах возрастной ямы разбирался портал «Новая Хакасия». Одна из главных причин смертности мужского пола — наплевательское отношение к собственному здоровью. Мужчины гораздо чаще злоупотребляют алкоголем и курят, гораздо реже ходят на профилактические осмотры. Например, в Британии рак предстательной железы, который отлично лечится, если его вовремя обнаружить, стал третьей по популярности причиной смерти от онкологических заболеваний, обогнав рак груди.
Влияет и то, каким раком обычно болеют мужчины. Например, рак легкого — один из самых смертоносных. Курение и работа на вредных производствах больше свойственны мужчинам, поэтому неудивительно, что у мужчин этот вид опухолей находят в разы чаще.
При этом, повышенная смертность среди мужчин наблюдается и из-за проблем со с медициной. Например, в Британии доступность процедур для лечения мужских проблем со здоровью или тех, которые присущи только мужчинам довольно дороги и при этом эти услуги тяжело получить.
Энтони Дэвис из Британской ассоциации консультирования и психотерапии призвал к увеличению числа государственных инициатив, ориентированных именно на мужчин, чтобы противостоять «стигме, связанной с обращением за помощью в силу традиционных мужских норм».
В России проекты, связанные со здоровьем мужчин, если и появляются, то на региональном уровне, и сосредоточены в основном на урологии и репродуктивном здоровье. Поскольку рак простаты, простатит и другие мужские заболевания тоже появляются довольно часто, а возраст проявления таких недугов снижается. К тому же, нельзя забывать и о демографической яме, для уменьшения которой нужны мужчины.
Специалисты из Британии считают, что остановить возрастную яму можно только если работать по всем фронтам. Кроме создания более доступной медицины для мужчин нужно и работать с психологическим фактором. Ведь многие мужчины считают, что в больницу нужно обращаться только в последний момент, проявляя стойкость и не показывая свою уязвимость. Это, по словам экспертов, излишнее проявление маскулинности.
Еще хуже дела обстоят и с самоубийствами, которые тоже имеют неутешительную статистику. Как в мире, так и в России, для мужчин цифры совсем ужасные. В мире соотношение мужчин и женщин, лишающих себя жизни, составляет 1,8 к 1, в Европе — 4 к 1, а в России — 5,8 к 1! С этим люди решают не обращаться к специалистам, углубляя в себе самоубийственные мысли, в последствии накладывая на себя руки.