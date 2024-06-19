Денис Буцаев: РЭО ждет предложений от властей регионов в сфере обращения с ТКО

Он рассказал, что штаб был создан в соответствии с общим решением Совета Федерации, Государственной думы, Министерства природных ресурсов России и публично-правовой компании «РЭО». Задачей работы штаба выступает учет каждой полезной инициативы, которая касается решения проблем отрасли обращения с ТКО. Глава РЭО уточнил, что поднятые на первом заседании штаба вопросы нуждаются в особом обсуждении и рассмотрении. Их добавят в план работы штаба на текущий год.