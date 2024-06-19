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Денис Буцаев: РЭО ждет предложений от властей регионов в сфере обращения с ТКО

Денис Буцаев: РЭО ждет предложений от властей регионов в сфере обращения с ТКО

19 июня 2024, 17:45
Фото: reo.ru
Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» организовала 19 июня первое заседание федерального штаба по решению проблемных вопросов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). ППК «РЭО» намеревается принимать инициативы от региональных органов власти до 10 июля.

Как сообщает 56orb.ru, заседание проходило под председательством гендиректора Российского экологического оператора Дениса Буцаева.

Он рассказал, что штаб был создан в соответствии с общим решением Совета Федерации, Государственной думы, Министерства природных ресурсов России и публично-правовой компании «РЭО». Задачей работы штаба выступает учет каждой полезной инициативы, которая касается решения проблем отрасли обращения с ТКО. Глава РЭО уточнил, что поднятые на первом заседании штаба вопросы нуждаются в особом обсуждении и рассмотрении. Их добавят в план работы штаба на текущий год.

На заседании обсуждались такие острые актуальные темы, как определение нехватки контейнерных площадок, популяризация раздельного накопления отходов и оборудование пунктов приема вторичных ресурсов, реализация целевых показателей на уровне субъектов РФ (в частности, на труднодоступных территориях), проблемы, связанные с требованиями по максимально допустимой нагрузке на ось мусоровозов, весовой контроль, тарифорегулирование, осуществление инвестиционных проектов по строительству предприятий ТКО в регионах, организация орнитологических обследований объектов обращения с ТКО, расположенных в 6-й подзоне приаэродромной территории, разработка территориальных схем с использованием ФГИС УТКО.

На заседании присутствовали представители Совета Федерации, Минприроды РФ, ФАС России, Минстроя России, ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс», органов региональной власти, регоператоров по обращению с отходами.

Российский экологический оператор намерен сформировать финальный состав и план деятельности штаба к 10 июля. Обратная связь выстраивается через ФГИС УТКО. Второе заседание запланировано на середину июля.

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