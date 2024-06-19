Денис Буцаев: РЭО ждет предложений от властей регионов в сфере обращения с ТКО

Posted Сегодня, 17:45
Published Сегодня, 17:45
Modified Сегодня, 17:45
Updated Сегодня, 17:45
Как сообщает 56orb.ru, заседание проходило под председательством гендиректора Российского экологического оператора Дениса Буцаева.
Он рассказал, что штаб был создан в соответствии с общим решением Совета Федерации, Государственной думы, Министерства природных ресурсов России и публично-правовой компании «РЭО». Задачей работы штаба выступает учет каждой полезной инициативы, которая касается решения проблем отрасли обращения с ТКО. Глава РЭО уточнил, что поднятые на первом заседании штаба вопросы нуждаются в особом обсуждении и рассмотрении. Их добавят в план работы штаба на текущий год.
На заседании обсуждались такие острые актуальные темы, как определение нехватки контейнерных площадок, популяризация раздельного накопления отходов и оборудование пунктов приема вторичных ресурсов, реализация целевых показателей на уровне субъектов РФ (в частности, на труднодоступных территориях), проблемы, связанные с требованиями по максимально допустимой нагрузке на ось мусоровозов, весовой контроль, тарифорегулирование, осуществление инвестиционных проектов по строительству предприятий ТКО в регионах, организация орнитологических обследований объектов обращения с ТКО, расположенных в 6-й подзоне приаэродромной территории, разработка территориальных схем с использованием ФГИС УТКО.
На заседании присутствовали представители Совета Федерации, Минприроды РФ, ФАС России, Минстроя России, ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс», органов региональной власти, регоператоров по обращению с отходами.
Российский экологический оператор намерен сформировать финальный состав и план деятельности штаба к 10 июля. Обратная связь выстраивается через ФГИС УТКО. Второе заседание запланировано на середину июля.